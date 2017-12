Viaggio in auto a Dublino a caccia di immagini autentiche

Stati Uniti - treno deraglia e cade ?su autostrada durante il Viaggio inaugurale : Un treno della linea Amtrak è deragliato nello Stato di Washington, vicino alla città di Seattle. Il deragliamento è avvenuto mentre il convoglio stava attrversando un ponte...

Star Wars - quando era un film d’autore. Viaggio spaziale tra Jedi - bolidi - e odio per Hollywood con la biografia del ribelle George Lucas : “Ogni volta che infrangevo una regola, realizzavo un buon film”. Il ribelle George Lucas sta tutto in questa battuta che risale all’epoca in cui creava cortometraggi per il corso di laurea in cinema alla USC. Sei film da regista in quasi 50 anni di carriera, tutto l’universo di Star Wars cucito addosso come la divisa nera di Darth Vader, una spruzzatina di glamour di quel signore con cappellaccio, frusta e pistola, al secolo Indiana Jones per ...

Noi (riclicati) con Salvini. Viaggio nella cosa nero-verde che il leader della Lega sta costruendo a Sud : piccola classe dirigente - vecchi notabili e personaggi in cerca d'autore : L'ultimo arrivato è Roberto Menia, finiano non pentito, piazzato dall'ex presidente della Camera nel cda della fondazione An, terreno delle infinite faide nella galassia post missina. Ha aderito al fantastico mondo di Matteo Salvini, nell'ambito dell'accordo con il movimento nazionale per la sovranità di Francesco Storace e Gianni Alemanno. Movimento di cui Menia è il vicepresidente. E che aprirà, in tutta Italia, i ...

In Viaggio dalla Norvegia all’Italia su un’auto elettrica? Entro tre anni si potrà : Una strada virtuosa, che scenda dal nord Europa e arrivi fino in Italia. E per “virtuosa” s’intende che sia percorribile con facilità a bordo di un’auto elettrica, il tutto Entro tre anni. E’ questo l’obiettivo di un progetto finanziato dalla Commissione Europea con 10 milioni di euro, che prevede per l’appunto la dotazione di una “dorsale” autostradale europea di 180 stazioni di ricarica ...

Cosa mangiare prima di un Viaggio in auto e guidare : prima di un viaggio bisogna evitare comportamenti errati che possono indurre a rischi seri mentre si è intenti a guidare in grado di compromettere l’incolumità propria e quella degli altri passeggeri

Dal 2019 ogni Viaggio fatto in auto sarà controllato nei minimi dettagli : Dal 2019 ogni viaggio fatto in auto sarà controllato nei minimi dettagli In nome della sicurezza stradale dal 2019 gli automobilisti saranno sorvegliati speciali: vediamo di cosa si tratta. Alessandro Raffa Esperto di Cronaca A. Raffa Segui Segui gia' Curato da Pierluigi Crivelli Pubblicato il: 31 ottobre 2017 31 ottobre ...

Quando il Viaggio sul mezzo pubblico diventa estremo. L’incredibile scena ripresa dall’automobilista a San Mauro Torinese : Un giovane ha viaggiato aggrappato al retro di un bus di linea. La scena è stata ripresa da un automobilista e postata in rete, dove è diventata presto virale. Un gesto pericoloso quello del giovane viaggiatore che è salito in piedi sul paraurti del mezzo pubblico, restando aggrappato ad una sporgenza della carrozzeria. L'articolo Quando il viaggio sul mezzo pubblico diventa estremo. L’incredibile scena ripresa dall’automobilista a ...

In Viaggio in auto elettrica verso la Festa Fogliante : Dall'altra c'è un'esigenza che non è solo ambientale, ma anche tecnologica: un mondo sempre più basato sulle rinnovabili avrà bisogno di un sistema flessibile e le auto elettriche, che sono delle ...

Cantautorato e Filosofia – Un (In)Canto possibile : un Viaggio tra Guccini e Il Teatro degli Orrori - 20 ottobre - Corato : “Non ti ricordi di Ken Saro Wiwa?/ Il poeta nigeriano,/ Un eroe dei nostri tempi./ Non ti ricordi di Ken Saro Wiwa?/ Perché troppo ha amato/ L’hanno ammazzato davanti a tutti./ Bugiardi dentro, fuori assassini./ Vigliacchi in divisa,/ Generazioni intere ingannate per sempre/ A sangue freddo.// […]” – Il Teatro degli Orrori “Cantautorato e Filosofia […]

