Vestì la divisa delle SS | perdonato il comandante dei vigili

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Un anno dopo, torna in servizio. Tutto dimenticato il brutto episodio, lanazista, le polemiche e i commenti poco istituzionali. Giorgio Piacentini,deidi Biassono, comune di poche anime in Brianza, è stato rimesso al suo posto "con la medesima responsabilità del passato" dopo che un anno fa si era fatto ritrarre in una foto con laSS. Il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, era stato costretto a prendere un provvedimento e a degradarlo. Oggi, però, tutto torna come prima e a Capodanno, come ricorda il Giorno, tornerà in servizio con lo stesso grado di un anno fa. Negli ultimi 356 giorni, infatti, Piacentini aveva lavorato senza i vantaggi economici che derivano dall'essere ildeiurbani del comune. Ma ora secondo il primo cittadino "l’opera di Piacentini in questo periodo sia stata ...