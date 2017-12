vertenze lavoro

: Salerno. Sfruttamento del lavoro e vertenze, Comunisti al centro commerciale - puntoagronews : Salerno. Sfruttamento del lavoro e vertenze, Comunisti al centro commerciale - TommasoMiele : RT @cellini_luca: Auguri di #BuonNatale e serene feste ai lavoratori dell'ex Alcoa, a tutti quelli impegnati in vertenze lavorative nel nos… - Borderline_24 : #Puglia, dagli operai ex Om agli operatori della casa di riposo Vittorio Emanuele II: l'amaro #Natale di chi rischi… - e4a6ad081e4f45e : RT @cellini_luca: Auguri di #BuonNatale e serene feste ai lavoratori dell'ex Alcoa, a tutti quelli impegnati in vertenze lavorative nel nos… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Lo Stato non "assiste" le imprese in difficoltà ma cerca di farle ripartire sulle proprie gambe o attivando investitori oppure cercando di mettere in piedi un'opera di reindustrializzazione: è questa la mission del ministero dello Sviluppo Economico nel gestire i tavoli di crisi. Dall'inizio della legislatura a oggi il numero dellepresso il dicastero è sostanzialmente invariato, così come la distribuzione sul territorio e l'ampiezza delle aziende interessate. Nel 2014 (sono i dati disponibili più indietro nel tempo) erano attivi all'Unità gestione160 tavoli di confronto per un totale di circa 155.000 persone e 280 riunioni. I tavoli interessavano per lo più aziende di grandi dimensioni con sede nel Centro Nord del Paese. Nel 2017 sono stati aperti 162 tavoli ...