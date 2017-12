Paolo Fox e Branko/ Oroscopo oggi 27 dicembre 2017? : cielo a favore della Vergine : Oroscopo del 27 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox e Branko: gli incontri sono favoriti per la Vergine, mentre il Toro è in un momento di salute davvero energico. Che giornata sarà?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:02:00 GMT)

Paolo Fox e Branko / Oroscopo oggi 26 dicembre 2017? : la Vergine protagonista in amore : Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox e Branko. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:01:00 GMT)

Oroscopo week-end 24 e 25 dicembre 2017 segno al top Vergine : Oroscopo week-end sabato 24 e domenica 25 dicembre 2017, tutti i segni zodiacali. Buon fine settimana per la Vergine. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito del fine settimana che è la Vergine. Ariete 21 Marzo – 20 Aprile: a lavoro cercate di concentrarvi di più e ogni tanto osate. Mettetevi in gioco ... The post Oroscopo week-end 24 e 25 dicembre 2017 segno al top Vergine appeared first on ...

Sgozza la moglie per gelosia : "Mi aveva detto che era Vergine - non le ho creduto" : Uccide la moglie tagliandole la gola perché convinto che avesse mentito sulla sua purezza. Arben Rexha ha ucciso la sua donna Elidona Demiraj a Graham Street, nel borgo londinese di...

Vergine : Per molti di noi l’anulare è il dito meno importante. Ma i nostri antenati avevano un rapporto diverso con il quarto dito. Secondo una credenza popolare, c’è una vena che va dall’anulare della mano sinistra al cuore. Da lì nasce la... Leggi

Bye bye Saturno! Festa della Liberazione per Sagittario - Gemelli - Vergine e Pesci : Ciao a tutti! Poco prima dell'alba, alle ore 5:48 di questa notte, Saturno cambia segno e lascia il cielo dei segni Mobili! È una vera e propria Festa della Liberazione per il Sagittario, i Gemelli, la Vergine ed i Pesci, per i quali termina un lungo periodo costellato da fatica e da continue prove. Perché in effetti, diciamolo pure, il pianeta con gli anelli si è davvero accanito con grande severità sul cielo di ...