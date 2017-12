Venerdì 29 e sabato 30 dicembre ritorna a Quartu S Elena la manifestazione ' Lollas

Meteo Lombardia : tempo sereno tra Venerdì e sabato : Si completa oggi in Lombardia il transito della perturbazione giunta ieri, seguita da rinforzo dei venti da nord e ricambio generale della massa d’aria. Il bollettino di Arpa indica per la giornata di domani condizioni di tempo inizialmente ovunque sereno salvo qualche annuvolamento notturno sui settori orientali, dal pomeriggio variabile da poco nuvoloso a nuvoloso; in serata addensamenti su Nordovest e pianura occidentale. Dalla sera ...

Un calcio al ‘Tempo’ - previsione per gli stadi di serie A - Venerdì 22/ Sabato 23 Dicembre : Continua la lunga kermesse delle squadre di serie A, impegnate tra Coppa Italia e Coppa UEFA. I prossimi big mach li troveremo anticipati a Venerdì 22 e Sabato 23 Dicembre, prima della pausa Natalizia. Tempo ben soleggiato per tutti i big mach, con temperature su alcuni campi molto gradevoli. Nessuna precipitazione è prevista per le […]

Consob - Carabinieri ed Esercito : Gentiloni punta a chiudere il pacchetto nomine nel Cdm tra Venerdì e sabato : Arriverà venerdì o al più tardi sabato mattina, l'indicazione del nuovo presidente della Consob. In un Consiglio dei ministri che, subito dopo il via libera alla manovra e prima dello scioglimento delle Camere, dovrebbe varare un pacchetto di nomine che, nelle intenzioni del premier Paolo Gentiloni, includerà i vertici dei Carabinieri e dell'Esercito.I ministri, a quanto confermano fonti di governo, sono allertati per ...

Fabrizio Frizzi torna a L'eredità : Venerdì 15 dicembre in coppia con Carlo Conti e da sabato 16 da solo - quella sera ospite a Telethon : "Tornerò a condurre L'eredità il 15 dicembre, prima insieme a Carlo Conti, poi Continuerò da solo". Era stato lo stesso Fabrizio Frizzi a confermarlo durante la puntata del 6 dicembre de La prova del cuoco, quando, accompagnato dallo stesso Conti, era entrato a sorpesa nello studio della trasmissione di Antonella Clerici per fare gli auguri di compleanno alla conduttrice, che alla notizia del ritorno in video di Frizzi dopo il malore ...

Teatro RUSSIAN STARS & Moscow Classical State Ballet by Titova Lo Schiaccianoci Giovedì 14 - Venerdì 15 e sabato 16 dicembre ore 21 Teatro ... : INFORMAZIONI PRATICHE IL 'GESTO E L'ANIMA': Lo Schiaccianoci I settore euro 31 (+3) - II settore euro 25 (+2) Ridotto under 12 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento ...

Le Farfalle Luminose illuminano il Santa Claus Varca d'oro Village Venerdì 8 e sabato 9. : E ancora tanti spettacoli e esibizioni diverse ogni weekend. Una magia infinita che aspetterà grandi e piccini fino al 17 dicembre 2017 al Pineta Varca d'oro. Info www.SantaClausVarcadoro.it Dal 18 ...

Fatti una foto con il tuo cane. Sabato 2 dicembre a Padova e Venerdì 8 al Blauer Store di Cortina : ... in modo sempre più crescente, coinvolge molte persone che creano associazioni per tutelare e salvare i cani, spesso maltrattati in tutte le parti del mondo. Con questo obbiettivo due saranno gli ...

Allerta Meteo - Dicembre inizia all’insegna dell’inverno : forte maltempo e tanta neve tra Venerdì 1 - Sabato 2 e Domenica 3 : 1/31 ...

Previsioni Meteo - inizio Dicembre shock sull’Italia : “boom” di Neve fin in pianura al Centro/Nord tra Venerdì 1 e Sabato 2!!! : 1/34 ...

Venerdì e sabato due giornate di convegni su "Democrazia e Partecipazione" : ... ora è in coma dopo un assalto nella sua casa Cronaca lun 20 novembre Mario Simone, andriese, lotta tra la vita e la morte Condividi Tweet Le notizie più commentate Settimana corta, iniziano i ...

Venerdì a Comiso e sabato a Ragusa la 2edizione de 'L'urlo dei silenzi' - contro la Violenza sulle Donne : Il recital prende spunto da alcuni monologhi toccanti che parlano di questo fenomeno, in vari angoli del mondo, vissuto e raccontato direttamente dalle vittime. Un cast di tutto rispetto diretto dall'...

Previsioni Meteo : breve tregua nelle prossime ore - nuova violenta tempesta tra Giovedì 9 - Venerdì 10 e Sabato 11 al Centro/Sud [MAPPE] : 1/17 ...

Amalia Signorelli - Venerdì 27 e sabato 28 a Roma l’ultimo saluto all’antropologa e collaboratrice del Fatto : È aperta al pubblico venerdì 27 ottobre dalle 13 alle 18 e sabato 28 dalle 9 alle 12,30 la camera ardente per un ultimo saluto ad Amalia Signorelli, deceduta il 25 ottobre. La cerimonia si svolge a Roma all’ospedale Villa San Pietro, ingresso da via de Due ponti 215. Antropologa di fama internazionale, allieva di Ernesto de Martino e accalorata protagonista del dibattito culturale e politico, Amalia Signorelli era anche una blogger ...