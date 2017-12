Vaticano | contro Papa Francesco la fronda africana | ' Sull' immigrazione sta sbagliando

Vaticano - Luigi Bisignani contro Papa Francesco : 'In soffitta la messa di Natale. Che nostalgia degli altri pontefici' : ... che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano , ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Dopo l'attentato sventato a San Pietroburgo - intensificati i controlli antiterrorismo a Roma e in Vaticano per il Natale : controlli antiterrorismo intensificati in vista delle festività natalizie. Potrebbe sembrare un ovvietà garantire al massimo la sicurezza nelle aree di maggiore afflusso in occasione dello svolgimento di eventi o cerimonie previste per le feste di fine anno, e verso luoghi-simbolo, come il Vaticano e piazza san Pietro, che notoriamente registrano particolare afflusso di visitatori. Ma non è così. Visto che solo pochi ...

Vaticano - a un vescovo argentino affidato il compito di controllare meglio l'Apsa : l'Apsa, di fatto, ha sempre funzionato come cassaforte e per il suo controllo è stata al centro di un lungo braccio di ferro da parte del Dicastero dell'Economia. Il cardinale Pell, quando svolgeva l'...

Il Vaticano prepara summit contro populismo - razzismo e xenofobia : di Franca Giansoldati Città del Vaticano Visto che il virus del fanatismo ha intaccato ormai tutti i Paesi occidentali il Vaticano ha promosso un vertice ecumenico, trasversale e religioso, per ...

Vaticano prepara summit contro populismo - razzismo e xenofobia : ...Unite hanno recentemente caratterizzato le reazioni della società alla crisi migratoria globale e dei rifugiati come contrassegnata da una paura radicata nella xenofobia e incoraggiata dalla politica ...

Vaticano - Antonio Socci : i cardinali contro Papa Francesco sullo ius soli : Del resto se si parla di migranti Bergoglio s'immischia pure nella politica italiana. A parole Bergoglio, quel 18 febbraio 2016, affermò: 'Il Papa non può mettersi nella politica concreta, interna di ...

"C'è un piano contro Papa Francesco in Vaticano" : la rivelazione del cardinale Muller : Terremoto in Vaticano. Il cardinale Gherard Muller ha confermato ciò che in molti sospettavano, ovvero l'intenzione di alcuni di creare un fronda antibergoglio: "C’è un fronte dei gruppi...

La riforma di Riad passa dal Vaticano - nuovo incontro tra il Papa e un emissario saudita : La politica intrapresa dall'Arabia saudita di apparire un Paese moderato e sulla via delle riforme passa (anche) dal Vaticano. Stamattina il Papa ha dato il benvenuto, in una saletta dell'Aula Paolo VI, ...

M5s - Di Maio e l’incontro col cardinale Parolin negli Usa : “Anche al Vaticano va spiegata nostra politica estera” : “Papa Francesco ha detto delle parole importantissime. È la grande occasione per chiudere la partita e approvare un diritto sacrosanto degli italiani”. Luigi Di Maio, a margine della cena elettorale organizzata a Ostia in sostegno della candidata grillina al ballottaggio (guarda il video) di domenica prossima per la presidenza del X Municipio dopo due anni di commissariamento. “Insieme alla legge sui vitalizi, per noi quello ...

Di Maio - quell'incontro segreto col segretario di stato Vaticano. Il disgelo - poi... la mossa del grillino : ... e che il M5S si riconosce in una forza politica moderata, né di destra né di sinistra. La volontà dei Cinquestelle è di restare nella Nato e nell'Unione europea, ha sottolineato Di Maio nel ...

Abusi in Vaticano/ Video - incontro tra Papa e vittima? Burke smentisce : "Tutte falsità" (Le Iene Show) : Abusi tra le mura del Vaticano, il caso a Le Iene Show: Video. Racconti choc: "La prima volta avevo 13 anni". Il caso affrontato anche a Quarto Grado.

Il Vaticano contro il nucleare - Turkson : deterrenza atomica non crea pace stabile : Il testo spiega poi che la deterrenza nucleare non è adeguata a rispondere alle crisi e alle sfide di un mondo multipolare; la dissuasione nucleare non riesce a far fronte alle principali minacce ...