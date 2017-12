Usa | anche un pellerossa tra i santi Alce Nero sarà il primo

Usa - lo scandalo molestie travolge anche Vice : E lo scandalo non è ancora esploso davvero nel mondo degli affari, dell'imprenditoria e della finanza, dove molti si aspettano che sarà ancora più dilagante di quanto abbiamo visto nello spettacolo, ...

Usa - lotta contro Thomas anche a Natale : 22.41 Impegnati anche nel giorno di Natale più di 1.500 vigili del fuoco per spegnere l'incendio più grande mai registrato nella storia degli Stati Uniti. 'Thomas' continua a bruciare, anche se l'86% del rogo è contenuto. Negli ultimi 21 giorni, sono andati in fumo 1.139,6 km quadrati. Un totale di 1.063 strutture sono state distrutte e 280sono state danneggiate dalle fiamme. In totale, quest'anno, ci sono stati 8.747 incendi nello Stato ...

Dopo gli Usa anche il Guatemala decide il trasferimento dell'Ambasciata a Gerusalemme - : Secondo il presidente, ha discusso la questione con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Riferisco di aver incaricato il ministero degli Esteri di avviare l'iter per realizzare questa decisione",...

Anche il Guatemala sposterà la sua ambasciata in Israele a GerUsalemme : Il presidente Jimmy Morales dice che ha deciso dopo aver parlato al telefono con Netanyahu The post Anche il Guatemala sposterà la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme appeared first on Il Post.

Molestie sessuali - anche Vice finisce sotto accUsa : "In redazione baci non voluti e palpeggiamenti" : Secondo un'inchiesta del New York Times il colosso dei media avrebbe sottoscritto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di Molestie.Tra le vittime anche Martina Veltroni, la figlia dell'ex segretario del Pd ed ex dipendente di 'Vice'. Il suo capo di allora, Jason Mojica, è stato licenziato

GerUsalemme capitale - Abbas : 'Insulto anche a Betlemme' : Entrambe, l'occupazione e l'esilio sono realtà attuali per 12 milioni di palestinesi che vivono in tutto il mondo'. Molti di loro, ha sottolineato, 'sono parte della più antica comunità cristiana nel ...

L'Onu vota no a GerUsalemme capitale - anche l'Italia contraria - : Al Palazzo di Vetro l'Assemblea generale ha votato la risoluzione che ha condannato la decisione dell'amministrazione Usa. Gli Stati Uniti: "Ricorderemo questo voto". Israele: "Finirà nella spazzatura"...

Vaticano - funerali solenni per il cardinale che copriva i pedofili. A San Pietro anche l'ambasciatrice Usa : Solo che stavolta le esequie solenni presiedute dal Papa e celebrate dal cardinale Angelo Sodano non sono state trasmesse in streaming dal Vaticano, come solitamente avviene quando scompare un ...

L'esperta : "Dopo il caso Usa - pensiamo anche in Italia alle adozioni degli embrioni" : E' un messaggio positivo per le donne nel mondo che ritardano la gravidanza per ragioni di lavoro o non possono averla per ragioni di salute, non devono più rinunciare alla maternità. Questo conferma ...

Usa - via libera definitivo alla riforma fiscale | Trump : "Di fatto abolito anche l'Obamacare" : Dopo il Senato anche la Camera approva la riforma voluta da Trump. E' l'intervento più importante sul fisco americano dal 1986

Bellomo indagato anche a Bari - l'accUsa è di estorsione : La Procura di Bari ritiene di essere competente ad indagare anche perché una sede della scuola di formazione 'Diritto e Scienza' di Bellomo ha sede anche nel capoluogo pugliese, città in cui il ...

Train to BUsan tra prima tv e home video - ma arrivano anche altri horror ‘di cassetta’ : Dopo il passaggio al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma nel 2016, Train to Busan è andato in onda in prima tv la sera di lunedì 11 su Rai 4 riempiendo gli schermi di zombie, azione e, dato interessante, sentimento del tutto inatteso. Tutto made in Corea del Sud. Visto il tema, una prima tv proprio nel giorno dell’attentato alla stazione dei bus di New York è stata una coincidenza poco fortunata. Però lo share è stato dell’1,5% ...