Usa | Alabama | respinto ricorso di Roy Moore | Doug Jones è senatore

Usa : in Alabama sconfitto il candidato sostenuto da Trump : ... ma che non sarebbe del tutto una perdita dal punto di vista politico, come spiega al microfono di Paola Simonetti , Gianluca Pastori , docente di politica statunitense e relazioni internazionali, ...

Usa : Alabama - vince democratico Jones : WASHINGTON, 13 DIC - Doug Jones vince le elezioni in Alabama per un seggio al Senato americano. La vittoria del democratico e' uno schiaffo per il presidente Donald Trump, che aveva appoggiato il ...

Usa - l'Alabama dà uno schiaffo a Trump : vince il democratico Jones - : Sconfitto per una manciata di voti il repubblicano Moore, appoggiato dal presidente nonostante le controversie sulle accuse di molestie sessuali

Usa - Trump sconfitto in Alabama : vince il democratico Jones : NEW YORK ? Per la prima volta da 25 anni a questa parte lo Stato dell?Alabama ha scelto un democratico per il Senato. Il vincitore, Doug Jones, andrà a occupare il seggio lasciato...

Usa - repubblicani decidono su destino Moore se vincitore in Alabama : Rappresentanti repubblicani hanno in programma un incontro a Washington in caso di vittoria per il candidato del Grand Old Party, Roy Moore, che corre in Alabama per il seggio al Senato. Diversi ...

Usa : Alabama - vince democratico Jones : WASHINGTON, 13 DIC - Doug Jones vince le elezioni in Alabama per un seggio al Senato americano. La vittoria del democratico e' uno schiaffo per il presidente Donald Trump, che aveva appoggiato il ...

Trump dà sostegno a candidato senatore Alabama accUsato di molestie : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a manifestare il suo sostegno per il candidato senatore dell'Alabama, Roy Moore, accusato di aver molestato minorenni in passato. "Ho appoggiato ...