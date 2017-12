Uomini e Donne Gemma e il messaggio segreto a Giorgio

Uomini e Donne/ Anticipazioni - un 2018 ricco di novità per Gemma Galgani? (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over Anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:14:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre : Alessandro conferma la scelta di Paolo : UOMINI e DONNE, Anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre: Paolo Crivellin fa la sua scelta e arriva il nuovo tronista? Le parole di Raffaella Mennoia.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:25:00 GMT)

Farmaci - Istat : li assume il 41% degli italiani - più donne che Uomini : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che il 41,4% della popolazione italiana ha fatto uso di Farmaci nei 2 giorni precedenti (la rilevazione ndr.), le donne più degli uomini hanno dichiarato di aver assunto medicinali nel periodo considerato (45,6% contro 37%). Le quote di consumatori aumentano all’avanzare dell’età: per entrambi i sessi si arriva alla metà della popolazione già dai 55 ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : oggi la scelta di Paolo Crivellin? : oggi ci sarà l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne , in onda il prossimo lunedì 5 gennaio 2018 su Canale 5. Gli occhi sono tutti puntati sul tronista Paolo Crivellin , chiamato a fare la ...

Sharon Bergonzi incinta/ L'ex corteggiatrice di Uomini e donne tra dolce attesa e anniversario : Sharon Bergonzi incinta da la lieta novella su Instagram per festeggiare il primo anniversario di matrimonio. L'ex corteggiatrice avrà il suo bambino in primavera(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:29:00 GMT)

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin : la scelta e la risposta : Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza per le festività natalizie, ma negli studi Elios, oggi si registrerà una puntata molto importante: la scelta del tronista Paolo Crivellin. Seguiremo l'evento e vi aggiorneremo in tempo reale con il nome della ragazza scelta come compagna di vita. La fortunata prescelta risponderà si o no al bel Paolo? Uomini e Donne: La scelta di Paolo Crivellin è... scelta che in ogni caso si può considerare ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti : la sua opera prima riceve numerosi consensi (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over Anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:01:00 GMT)

Uomini e Donne news : l’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è incinta : news Uomini e Donne: che fine ha fatto Sharon Bergonzi? È incinta Altra cicogna in arrivo a Uomini e Donne: Sharon Bergonzi è incinta! L’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli è in attesa del primo figlio dal marito Valerio, sposato solo un anno fa, più precisamente il 28 dicembre 2016. Proprio tra le righe della dedica […] L'articolo Uomini e Donne news: l’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è incinta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : il nuovo tronista è Mariano Catanzaro : L'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper siederà sulla poltrona rossa più ambita della tv.

Uomini e Donne oggi - Soleil felice con Marco : frecciatina a Luca Onestini : Soleil Sorge, uscita da Uomini e Donne con Luca Onestini, oggi felice e innamorata di Marco Cartasegna In un’intervista rilasciata al sito Comingsoon.it Soleil Sorge torna a parlare di Uomini e Donne e della sua vita insieme a Marco Cartasegna. oggi dichiara di essere una donna felice, con tanti progetti per il futuro, sia lavorativi che […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Soleil felice con Marco: frecciatina a Luca Onestini proviene ...

Mariano Catanzaro/ Chi è il nuovo tronista di Uomini e donne : risate assicurate ma le polemiche non mancano : Mariano Catanzaro da corteggiatore a tronista? Sembra che per lui sia arrivato il momento di sedere sulla poltrona rossa, l'annuncio ufficiale nella nuova registrazione di Uomini e donne?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:28:00 GMT)

Uomini e Donne - critiche per Ludovica Valli : Lo sfogo dell’ex tronista : Ludovica Valli si lascia andare in un lungo sfogo: le critiche delle persone che l’hanno spinta a parlare Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne, è stanca delle critiche a lei mosse sui social negli ultimi tempi. Qualche ora fa la stessa ha pubblicato una stories su Instagram dove, con un lungo messaggio, metteva […] L'articolo Uomini e Donne, critiche per Ludovica Valli: Lo sfogo dell’ex tronista proviene da ...

SOLEIL SORGÈ/ Tra amore e futuro : "Sono felice dal punto di vista lavorativo e sentimentale" (Uomini e donne) : SOLEIL SORGÈ ha parlato dei suoi programmi per il futuro e della sua soddisfazione in ambito sentimentale e lavorativo in una recente intervista rilasciata a Coming Soon.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 08:34:00 GMT)

Quando Uomini violenti chiedono aiuto a sportelli (pubblici) : ‘Non accettano la libertà delle donne - le ritengono inferiori’ : Lavorare sugli uomini e con gli uomini per prevenire o arginare la violenza sulle donne. E’ l’obiettivo degli sportelli e dei centri di ascolto per uomini maltrattanti, che rispondono alla chiamata di coloro che sono stati o potrebbero essere autori di violenza e per questo chiedono di essere aiutati. Ilfattoquotidiano.it, nell’ambito dell’inchiesta sulle molestie legate al mondo del lavoro (continuate a mandare le vostre ...