Unicef | sempre più bambini sotto attacco

Unicef : bambini usati sempre più spesso come armi di guerra : Roma, 28 dic. (askanews) I bambini intrappolati nelle zone di conflitto di tutto il mondo sono utilizzati sempre più spesso come armi di guerra reclutati per uccidere, obbligati a morire come kamikaze, usati come scudi umani denuncia l'Unicef, che sottolinea anche come le parti in ...