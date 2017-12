Unicef | l' Ong più ricca d' Italia Incassa 60 milioni all' anno

: RT @IAmJamesTheBond: Rai Report: Il sistema di aiuti di ONG e dell'ONU è un'industria con caratteristiche tipiche del business, del profitt… - devyl1976 : RT @IAmJamesTheBond: Rai Report: Il sistema di aiuti di ONG e dell'ONU è un'industria con caratteristiche tipiche del business, del profitt… - ERIKBABINI : RT @rekotc: Ecco. Il problema è che le ONG come #Unicef non solo fanno politica, ma la fanno "al riparo dal processo elettorale" (cit.) ent… - Vulcanelios : RT @rekotc: Ecco. Il problema è che le ONG come #Unicef non solo fanno politica, ma la fanno "al riparo dal processo elettorale" (cit.) ent… - giacomofaustini : RT @rekotc: Ecco. Il problema è che le ONG come #Unicef non solo fanno politica, ma la fanno "al riparo dal processo elettorale" (cit.) ent… - LaraAmmendola : RT @IAmJamesTheBond: Rai Report: Il sistema di aiuti di ONG e dell'ONU è un'industria con caratteristiche tipiche del business, del profitt… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) L'è una macchina da guerra nella raccolta fondi, oltre 60di euro nel 2016, ma con le stigmate dei grandi carrozzoni in salsa Onu grazie a 25,4di euro di spese. Ovviamente servono per attirare donazioni, ma quasi un terzo dei costi se ne va in stipendi e consulenze. Dopo la pesante discesa in campo di stampo politico a favore dello ius soli con un tweet ufficiale che bollava come idioti e fascisti i contrari si è scatenata la polemica sui soldi che ruotano attorno alla costola nostrana dell'organo sussidiario delle Nazioni Unite in difesa dell'infanzia. E i timori che possa influire negativamente sulle donazioni e la raccolta fondi.In rete si stmoltiplicando le notizie vere e false sulle luci e ombre del Comitatono per l'. In realtà si tratta di una Organizzazione non governativa, che dal 1974 agisce per conto ...