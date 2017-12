Unicef | bambini usati sempre più spesso come armi di guerra

Libia - grido di dolore dell'Unicef : "Qui 36mila bambini migranti hanno bisogno d'aiuto" : Sono 36mila i minorenni migranti, di cui oltre 14mila non accompagnati, che hanno bisogno di assistenza in Libia. Questi minorenni rappresentano il 9% di un totale di circa 400.000 migranti. Nel solo 2017...

Unicef - oltre 400mila bambini rischiano di morire di fame in Congo - : Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, nell'ex Zaire centinaia di migliaia di minori sotto i cinque anni sono colpiti dalla malnutrizione e potrebbero non superare il primo anno di vita

Pedopornografia - rapporto Unicef : “Il 53% dei bambini abusati ha meno di 10 anni. Bitcoin agevolano lo sfruttamento” : Ha dieci anni o anche meno il 53 per cento dei bambini abusati e sfruttati per produrre contenuti pedopornografici diffusi in rete. A segnalare il dato “sconcertante, ma allo stesso tempo inferiore al 69% del 2015″ è l’Unicef nel suo rapporto annuale sulla Condizione dell’infanzia nel mondo 2017: figli dell’era digitale. Oggi un utente di internet su 3 nel mondo è un bambino, eppure si fa ancora “troppo poco” per ...

Allarme Unicef : in Siria i bambini malati gravi devono essere evacuati : Le continue violenze nel Ghouta orientale, a circa 10 chilometri dalla capitale della Siria, Damasco, avrebbero portato nei mesi passati alla chiusura della maggior parte delle scuole e lasciato intrappolati moltissimi bambini: 137 bambini di età compresa fra i 7 mesi e i 17 anni hanno bisogno di essere evacuati immediatamente per ragioni mediche, per condizioni che vanno dall’insufficienza renale alla malnutrizione grave e ferite causate ...

Unicef - allarme inquinamento : "Più di 17 milioni di bambini respirano aria tossica" : Sono circa 17 milioni i bambini con meno di un anno di età che vivono in aree in cui l'inquinamento atmosferico è almeno sei volte superiore ai limiti internazionali stabiliti dall'Oms. Oltre tre quarti, circa 12 milioni, vivono in Asia meridionale

L'allarme dell'Unicef : ogni ora 18 bambini sono colpiti da Hiv : Nel 2016, 120mila bambini sotto i 14 anni sono morti per cause legate all’Aids, e ogni ora 18 bambini sono colpiti da Hiv. Secondo le proiezioni dello Statistical Update on Children and Aids 2017 (Aggiornamento statistico sui...

Aids - Unicef : "Ogni ora 18 bambini sono colpiti dall'Hiv" : Nel 2016, 120.000 bambini sotto i 14 anni sono morti per cause legate all'Aids, e ogni ora 18 bambini sono colpiti da Hiv. Secondo le proiezioni dello Statistical Update on Children and Aids 2017 (Aggiornamento statistico sui bambini e l'Aids) dell'Unicef, lanciato oggi in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, se questa tendenza dovesse persistere, nel 2030 sarebbero 3,5 milioni i nuovi casi di adolescenti colpiti da Hiv."È ...

Yemen - un aereo noleggiato da Unicef con 1 - 9 milioni di vaccini per 600.000 bambini : Nello Yemen oltre 20 milioni di persone, fra cui 11 milioni di bambini, hanno bisogno di immediata assistenza umanitaria. Oggi, un aereo...

Unicef : vaccini salvavita per 600mila bambini in Yemen : Un aereo noleggiato dall’Unicef è atterrato oggi all’aeroporto di Sana’a, nello Yemen: “L’aereo – spiega l’Unicef – ha trasportato 1,9 milioni di dosi di vaccini. I vaccini raggiungeranno 600 mila bambini per una campagna di vaccinazione nazionale in tutto lo Yemen. La campagna ha lo scopo di vaccinare i bambini contro malattie quali difterite, pertosse, tubercolosi, polmonite e meningite“. ...

LEGO si unisce a campagna Unicef per diritto dei bambini al gioco : Milano, 20 nov. (askanews) Il Gruppo LEGO e la LEGO Foundation partecipano alla campagna dell'UNICEF #KidsTakeover 'per garantire a ogni bambino si legge in una nota ufficiale del gruppo il diritto al ...

Prodigi-La musica è vita 2017 - sabato su Rai1 con Flavio Insinna e Anna Valle per l'Unicef : ecco i 9 bambini concorrenti - chi vincerà? : sabato 18 novembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la seconda edizione di Prodigi – La musica è vita, realizzata in collaborazione con Unicef ed Endemol Shine Italy. A condurre la serata Flavio Insinna e Anna Valle, ai quali spetterà il compito di presentare i giovani protagonisti dell’evento. Prodigi-La musica è vita: sabato 18 novembre con Flavio Insinna (che torna su Rai1) e Anna Valle, ...