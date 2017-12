: Un tronista lascia il programma senza scelta, al suo posto un volto noto di U&D - Blasting… - TutteLeNotizie : Un tronista lascia il programma senza scelta, al suo posto un volto noto di U&D - Blasting… - TutteLeNotizie : Un tronista lascia il programma senza scelta, al suo posto un volto noto di U&D - Blasting… - infoitcultura : Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Il tronista "lascia" la modella per l'Isola dei Famosi? (Gf Vip 2) (Il… - tennie91weddle1 : Luca onestini e ivana mrazova/ l'ex tronista lascia in italia la modella e parte per l'honduras?: -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Oggi, giovedì 28 dicembre, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di #Uomini e donne. Si parte dalle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella e le loro esterne con i corteggiatori. Per Nilufar ci sono Gianluca e Giordano, per Sara Luigi ed Emanuele. Poi la conduttrice Maria De Filippi annuncia l'arrivo di un nuovoche affianchera' le due ragazze e Nicolò Biganti. Colui è ungia'dal pubblico che segue il talk show. Nuovoa Uomini e Donne: ritorna undel talk show Si tratta di #Mariano Catanzaro che ritorna per la terza volta nel salotto di Uomini e Donne. Il napoletano ha fatto il suo ingresso in televisione nel trono di Valentina Dallari nel 2015 VIDEO e nella scorsa stagione si è rimesso in gioco alla corte della brasiliana Desirèe Popper. Mariano ha 24 anni e vive nel capoluogo campano. Dopo il video di ...