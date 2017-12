Ultimo giro di Marchionne Il toto-ad infiamma Fca

Ultimo giro di nomine - dai carabinieri alla Consob. Parlamento sciolto il 28? : Mario Nava indicato per la Consob, il generale Giovanni Nistri al vertice dei carabinieri, Salvatore Farina è il nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito e Angelo Buscema guiderà la Corte dei Conti -...

Militari e magistratura - l'Ultimo giro di nomine : Carisma, conoscenza della macchina e relativa distanza dalla politica. Queste le qualità che potrebbero favorire venerdì prossimo in Consiglio dei ministri la nomina del generale dei carabinieri Ilio Ciceri, 61 anni, comasco, a comandante generale dell'Arma. ...

LIVE Rijeka-Milan - Europa League in DIRETTA : Ultimo impegno del girone per i rossoneri. Debutto europeo per Gattuso : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rijeka-Milan, Europa League 2017-2018. È il Debutto europeo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Non è un periodo semplice per i rossoneri. Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, la gestione Gattuso non è cominciata in maniera ottimale. A Benevento, infatti, il Milan è stato beffato allo scadere. L’Europa League rappresenta quindi l’occasione per ripartire e generare fiducia. I ...

Calendario Champions League oggi 5 dicembre : le partite dell'Ultimo turno della fase a gironi : Notizie sul tema Roma-Qarabag streaming live e diretta TV. In chiaro su Canale 5? Dove vederla oggi 05/12 Olympiacos-Juventus, i bianconeri si qualificano agli ottavi se Barcellona, Suarez ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler da urlo. Ultimo giro fenomenale e vittoria nell’Hero World Challenge! Francesco Molinari ottavo : Grazie ad un Ultimo round da capogiro Rickie Fowler si aggiudica di prepotenza l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). L’evento non ufficiale del PGA Tour organizzato da Tiger Woods prima delle festività natalizie, che vede ai nastri di partenza 18 tra i giocatori dal ranking più alto, ha visto dunque trionfare con lo score di -18 (270 colpi) il Golfista statunitense. Fowler ha preso le misure con il percorso par ...

Manovra - all'Ultimo giro della legislatura arrivano anche fondi per chi bada a infermi - bonus bebè e Rei : Tre misure economiche con un forte impatto a livello sociale e che guarda caso vengono discusse e approvate in tempi rapidi e a larga maggioranza in Parlamento. Provvedimenti da clima pre-elettorale...

Volley : Champions Femminile - Conegliano-Sliedrecht Ultimo passo verso la fase a gironi : ... 25-18, 22-25, 20-25, 14-16) Nova KBM Branik Maribor (SLO) - Developres SkyRes Rzeszow (POL) 1-3 (22-25, 25-23, 23-25, 22-25) Sliedrecht Sport (NED) - Imoco Volley Conegliano 0-3 (15-25, 23-25, 21-25)...

Golf - European Tour 2017 : Ultimo giro per cuori forti. Justin Rose si aggiudica il Turkish Airlines Open. Italiani nelle retrovie : È successo di tutto nell’ultimo giro del Turkish Airlines Open, terzultima prova delle Rolex Series e prima tappa del trittico di tornei che chiude lo European Tour 2017. Sul percorso del Regnum Carya Golf & Resort di Antalya, in Turchia, è stato Justin Rose a trionfare, replicando la vittoria ottenuta sette giorni fa in Cina. Un successo arrivato al termine di un round pazzesco, che l’inglese ha chiuso con un totale di 65 colpi, ...

Golf - European Tour 2017 : testa a testa tra Shane Lowry e Kiradech Aphibarnrat alla vigilia dell’Ultimo giro del Turkish Airlines Open : Valori stravolti nel corso della terza giornata del Turkish Airlines Open 2017, prova delle Rolex Series inserite nel circuito dello European Tour di Golf e terzultimo torneo della stagione. alla vigilia dell’ultimo giro è un testa a testa tra Shane Lowry e Kiradech Aphibarnrat. I due sono in testa con un totale di -14: l’irlandese ha stampato un giro pulito in 65 colpi, sei sotto il par, mentre il thailandese ne ha totalizzati 66, ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2017 : Justin Rose vince il titolo dopo una rimonta da sogno! Dustin Johnson crolla all’Ultimo giro. Francesco Molinari chiude 46° : Justin Rose si è aggiudicato il titolo del WGC HSBC Champions 2017 dopo una rimonta spettacolare nell’ultimo giro sul percorso dello Sheshan International Golf Course (par 72) di Shanghai. L’inglese ha approfittato alla grande della debacle del favorito della vigilia, Dustin Johnson, che cominciava l’ultima giornata con ben sei colpi di margine sul secondo posto. L’americano è letteralmente crollato con un giro in 77 ...

Parte l'Ultimo treno di Renzi Costosa mossa per evitare il flop Otto settimane in giro per l'Italia : Parte infine, dopo vari rinvii, "Destinazione Italia", il viaggio in treno di Matteo Renzi per "ascoltare il Paese". Cinque vagoni, lungo centocinquanta metri, capienza cento persone con luoghi appositi per incontri e riunioni, il treno speciale voluto dal segretario dem ed ex premier ospiterà via via a bordo ministri, cittadini e associazioni e sarà in giro per Otto settimane nel Paese sui percorsi regionali e in oltre un centinaio di province ...

VIDEO – MotoGP - GP Giappone 2017 : gli highlights della gara. Memorabile battaglia all’Ultimo giro tra Dovizioso e Marquez : Una rimonta epocale dalla nona alla prima posizione. Una battaglia Memorabile con Marc Marquez all’ultimo giro. Andrea Dovizioso ha scritto una nuova, entusiasmante pagina di storia del motociclismo italiano. Comunque vada a finire questo Mondiale MotoGP, il forlivese sta dando letteralmente spettacolo e, grazie al successo nel GP del Giappone 2017 a Motegi, si è portato a sole 11 lunghezze di distacco da Marquez in classifica generale. A ...

Motegi MotoGP - memorabile Dovizioso! Fulminato Marquez all'Ultimo giro : Capitano Dovi. Mai perdere la bussola in casa Ducati se al timone c'è Andrea Dovizioso: con una risalita imperiale dal 9° posto in griglia il forlivese fornisce un'altra magia - intesa come gioco di ...