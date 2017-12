Ultime Notizie Roma del 28-12-2017 ore 11 | 00

ATTENTATO IN AFGHANISTAN/ Video - Kabul : kamikaze in un’agenzia stampa - almeno 40 morti (Ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. almeno 40 morti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:15:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - uno stipendio in meno : Montella vola in Spagna (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Vincenzo Montella è pronto a dire sì al Siviglia e sta trattando in queste ore la risoluzione del contratto(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:59:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Dzeko : offerte milionarie da Messico e Cina (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: clamorosa apertura del procuratore del Barcellona Aleix Vidal che conferma scambi di battute con il ds spagnolo Monchi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 09:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2017/ La beffa dei costi previdenziali della Camera (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2017, oggi 28 dicembre. La beffa dei costi previdenziali della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Leno balza in testa per il dopo Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:46:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - se parte Gigio Donnarumma spunta Marchetti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: se Gigio Donnarumma lascerà nella sessione di gennaio si profila la possibilità di puntare Federico Marchetti della Lazio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:37:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Paratici vola in Inghilterra per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Fabio Paratici è volato a Londra per cementare l'accordo con Emre Can che a giugno si libererà dal Liverpool a costo zero.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:21:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - clamorosa apertura dell'agente di Vidal : discorsi con Monchi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: clamorosa apertura del procuratore del Barcellona Aleix Vidal che conferma scambi di battute con il ds spagnolo Monchi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:17:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Contratti statali/ Stipendi Pa - aumento ‘lineare’ e le buste paga ‘differenziate’ (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: aumento Stipendi Pa, "lineari" e con buste paga differenziate. Cosa cambia per i precari della Pa(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 01:39:00 GMT)