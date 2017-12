Ultime Notizie Roma del 28-12-2017 ore 09 | 00

Calciomercato Napoli/ News - Leno balza in testa per il dopo Reina ( Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno . Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:46:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Paratici vola in Inghilterra per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Fabio Paratici è volato a Londra per cementare l'accordo con Emre Can che a giugno si libererà dal Liverpool a costo zero.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:21:00 GMT)