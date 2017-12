Ufficiale l’accordo tra Montella e il Siviglia | ecco quanto risparmierà il Milan

Dopo 8 anni la Rai trasmetterà le Olimpiadi invernali : Ufficiale l’accordo con Discovery : Il CdA Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica Maggioni, ha approvato, su proposta del Direttore Generale Mario Orfeo, l’accordo con Discovery per l’acquisizione dei diritti radiotelevisivi in chiaro delle Olimpiadi invernali del 2018 in Corea, che la Rai trasmetterà quindi Dopo 8 anni di assenza. Inoltre, il Cda ha approvato lo schema negoziale […] L'articolo Dopo 8 anni la Rai trasmetterà le Olimpiadi invernali : ufficiale ...

Fifa 18 : l’Universidad de Chile annuncia l’accordo con EA Sports : dal 9 novembre squadra completa con licenza Ufficiale ! : EA Sports nell’ annuncia re qualche mese fa la lista delle squadre e dei campionati presenti in Fifa 18 aveva sottolineato che, almeno inizialmente, le squadre del campionato cileno, a causa del mancato accordo con i club, sarebbero state presenti in Fifa ma con nomi dei giocatori fittizi, facendo presente però che la situazione sarebbe potuta mutare nel […] L'articolo Fifa 18: l’Universidad de Chile annuncia l’accordo con ...

Milan - Ufficiale : addio allo sponsor Adidas - arriva l’accordo con Puma : Milan, UFFICIALE: addio allo sponsor Adidas, arriva l’accordo con Puma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, UFFICIALE addio allo sponsor Adidas – L’inizio di stagione non è stato dei migliori per il Milan. In casa rossonera pero’ c’è aria di rinnovamento. Dopo il passaggio di proprietà, adesso è ora di cambiare anche sponsor ...