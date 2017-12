Ubisoft svela la sua nuova Intelligenza Artificiale

Far Cry 5 tratta temi violenti e controversi? Ubisoft svela la sua ricetta : Il salto geografico di Far Cry 5 all'interno dei confini statunitensi ha colto un po' tutti di sorpresa fin dai primi fotogrammi mostrati del gioco: la serie targata Ubisoft infatti ha sempre esplorato le lande più disparate in giro per il globo, e il trasferimento per la prima volta delle vicissitudini negli USA non ha mancato di suscitare qualche commento scettico tra i fan del brand. A questo poi aggiungiamo una trama politico/religiosa ...

Ubisoft svela i piani futuri per il PvP di Ghost Recon Wildlands : Ubisoft annuncia ufficialmente i piani futuri per il PvP di Ghost Recon Wildlands, con nuovi contenuti in arrivo nel corso del 2018 su tutte le piattaforme, i quali aggiungo classi, mappe e modalità. Ghost Recon Wildlands si aggiorna nel 2018 con nuovi DLC Tra i contenuti in arrivo troviamo: Nuova modalità Uplink: 4 vs 4 basata su obiettivi. Le squadre devono combattere per il controllo di un punto d’accesso sulla ...

Ubisoft svela la nuova modalità co-operativa di Far Cry 5 : Ubisoft in occasione del Paris Games Week, ha ufficialmente svelato la nuova modalità co-operativa online per Far Cry 5, intitolata Amici Mercenari, disponibile a partire dal lancio del gioco, e nella quale i giocatori possono unire le forze per liberare la Hope Country dalla setta del Progetto Eden’s Gate. Far Cry 5: Ubisoft svela la nuova Co-op Come per i precedenti capitoli, anche in Far Cry 5 sarà disponibile la ...