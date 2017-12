U2 Bono racconta ho rischiato di morire

: RT @U2place: In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... - ElenaFagiolini : RT @U2place: In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... - NiccoloAlberti : RT @U2place: In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... - Simo73Ali06 : RT @U2place: In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... - u2shark : RT @U2place: In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... - U2place : In una lunga intervista Bono si racconta a Rolling Stones, da Songs of Experience alla paura di morire dello... -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Il frontman degli “U2”sulle pagine di Rolling Stones, che gli dedica la cover di gennaio, di aver avuto un’esperienza pre-morte, all’inizio di quest’anno, ma preferisce non scendere nei dettagli: “Non ho voluto fare diventare la cosa una soap opera, come fanno molte star…”. “E’ successo l’anno scorso, ero molto spaventato e non ero in grado di parlare e nemmeno di spiegare, mi sentivo come soffocare…”. E proprio la morte e la mortalità sono temi portanti del nuovo album degli “U2 Songs of Experience,” il quattordicesimo del gruppo rock, uscito l’1 dicembre 2017.ammette comunque che l’intenzione di realizzare brani che riflettessero l’idea della morte, c’era già e che la brutta esperienza che ha dovuto affrontare ha solo dato un contributo creativo per il nuovo album. “Ho avuto ...