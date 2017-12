Tutti i team della Volvo Ocean Race a Melbourne | Mapfre allunga il passo

Volley - Mondiale per Club 2017 – Tutti i premi individuali e il Dream Team : Osmany Juantorena MVP - sorrisi per Sokolov e Grebennikov : La FIVB ha assegnato i premi individuali ed ha individuato il Dream Team del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile che si è appena concluso in Polonia con la vittoria dello Zenit Kazan su Civitanova. La Lube può però consolarsi insieme a Osmany Juantorena, che è stato premiato come miglior giocatore del torneo! Per la Pantera si tratta della quarta affermazione in questo torneo (le tre precedenti con la maglia di Trento con cui vinse anche ...