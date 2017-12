Turismo | arte | cultura e buona tavola | nasce ' Destinazione Emilia'

'Lo Sviluppo del Turismo attraverso il centro storico di Viterbo : la politica deve fare la sua parte' : La politica deve fare la sua parte. Il doppio binario sulla Roma Viterbo è un must ad esempio. Non basta. Attrarre imprenditori da ogniddove per colmare il gap con tutte le altre città turistiche è ...

Turismo sostenibile a Roma - siglato protocollo d’intesa tra città d’arte : “Non c’è Turismo senza sostenibilità. Il miglior modo di affrontare le sfide attuali è quello di creare una sinergia stretta tra istituzioni. Oggi presentiamo un’alleanza virtuosa che si candida a progettare soluzioni comuni, scalabili sulle esigenze particolari di ogni territorio”. E’ quanto dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni che oggi […] L'articolo Turismo sostenibile a Roma, ...

Turismo - si scia a Courmayeur e Cervinia : parte la stagione : Malgrado la poca neve, le stazioni valdostane di Courmayeur e Breuil-Cervinia non hanno voluto mancare l’appuntamento dell’apertura della stagione dello sci a novembre. Ai piedi del Monte Bianco dal 25 novembre si scia sul versante dello Checrouit con la tariffa ridotta di 25 euro. Nel comprensorio della Gran Becca gli impianti sono aperti gia’ da ottobre e per questo fine settimana sono in funzione le seggiovie Cretaz, ...

Dai big data per il Turismo alla "IoT" per la guida sicura - parte da Torino la svolta digitale di Tim : Il nuovo ad Genish sceglie il capoluogo per lanciare la nuova strategia dell'azienda: "La rivoluzione è iniziata, investiremo anche oltre il 5G"

Calabria : Da Orsomarso parte l'idea di un nuovo tipo di Turismo in Calabria : Non è un caso se i tour cinematografici sono in piena ascesa in tutto il mondo, dove dormire nello stesso albergo di un film, che si è girato in una determinata località, o cenare nello stesso ...

Franceschini all'evento ANSA VIAGGIART Arte - Turismo e territori : ... che pArteciperanno a questo momento di scambio sul turismo, uno dei settori chiave delle economia italiana che quest'anno ha segnato numeri record e che oggi viene declinato in una delle sue ...

Terremoto : il Turismo in Umbria riparte dopo lo ‘stop’ per il sisma : “Grazie allo sforzo sinergico tra operatori turistici ed istituzioni l’Umbria, dopo la crisi generata dal sisma di un anno fa, i cui effetti diretti ed indiretti si sono protratti sino all’inizio dell’estate, torna progressivamente ad essere una meta turistica tra le piu’ apprezzate d’Italia, recuperando arrivi e presenze”: lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Paparelli, ...

WeACT³- Agire insieme : la Tecnologia per Arte - Cultura - Turismo - Territorio : MArtedì 31 ottobre 2017, alle ore 15.00, a Palazzo Barberini, l’Associazione Civita e le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano il progetto WeACT³- Agire insieme. La Tecnologia per Arte, Cultura, Turismo, Territorio, un’iniziativa per la valorizzazione delle Gallerie attraverso la messa a sistema di soluzioni tecnologiche offerte da un gruppo di imprese ed Enti associati a Civita – Avvenia, Consorzio Glossa, Data Management PA, Enea, ...

“Viaggia - divertiti - rispetta” - parte la campagna per la promozione del Turismo sostenibile a Roma : Una campagna di comunicazione per promuovere il turismo sostenibile, veicolata da video brevi e d’impatto finalizzati a diffondere comportamenti rispettosi nei confronti della bellezza eterna della Capitale. Si chiama #EnjoyRespectRoma, e dal 24 ottobre a fine dicembre, sarà diffusa via web e social nel Regno Unito, in Germania, in Spagna e in Francia, i Paesi europei […] L'articolo “Viaggia, divertiti, rispetta”, parte la campagna ...