Turchia | arrestati 38 sospetti dell' Isis

Turchia : blitz anti-Isis - 26 arrestati : ISTANBUL, 6 DIC - blitz anti-Isis a Istanbul. L'antiterrorismo turca ha arrestato almeno 26 sospetti foreign fighter in raid condotti in 6 indirizzi dei quartieri di Fatih e Basaksehir, sulla sponda ...

Turchia : arrestati oltre 50 di Isis : 10.52 Le forze di sicurezza turche hanno arrestato 55 sospetti membri di Isis , la maggioranza ad Ankara che, secondo gli agenti, stavano preparando un attentato per oggi, festa nazionale del 94mo anniversario della proclamazione della Repubblica, il 29 ottobre 1923 dal padre della patria, il laico generale Ataturk.Lo riferisce l'agenzia Anadolu. La Turchia è stata insanguinata da ripetuti attacchi dell' Isis negli ultimi 2 anni,in uno dei ...

Turchia : arrestati 49 presunti membri dell'Isis : Le autorità turche hanno proceduto all’arresto di 49 membri presunti dell’Isis, di cui alcuni sospettati di preparare un attentato sul suolo turco. Lo ha reso noto l’agenzia governativa Anadolu. In totale, dei mandati di...

La Turchia rilascia attivisti di Amnesty International arrestati a luglio : Si sono dichiarati innocenti gli 11 attivisti di Amnesty International chiamati il 25 ottobre, a rispondere dell’accusa di terrorismo. arrestati durante lo scorso mese di luglio, rischiano fino a 15 anni di prigione. Per 10 di loro il tribunale ha accettato la richiesta di scarcerazione mentre per il presidente della sezione turca di Amnesty International Taner Kilic il tribunale di Istanbul non ha ammesso eccezione e apparirà oggi alla sbarra a ...