Trump contro la Cina | basta petrolio a Pyongyang

Trump contro Cina : dà petrolio a N.Corea : 19.50 Il presidente Usa Trump attacca la Cina su Twitter e la accusa di continuare a sostenere Pyongyang. "Colti in flagrante. Sono molto deluso che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole, se questo continuerà a succedere", scrive Trump . Il messaggio del presidente Usa arriva dopo che un giornale sudcoreano ha pubblicato foto scattate da satelliti spia Usa, che mostrano ...

La disfatta di Gerusalemme : Donald Trump ha tutto il mondo contro : Una vera disfatta per il Presidente americano che deve fare i conti con un mondo che ora come ora gli rema contro. Non sono mancati i Paesi che, in tutto ciò, hanno voluto astenersi dal voto come il ...