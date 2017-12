Tour de Ski 2018 | le norvegesi provano ad approfittare dell’assenza di Charlotte Kalla

Tour de Ski 2018 - Federico Pellegrino cerca nuove conferme verso le Olimpiadi : Mancano appena due giorni al via ufficiale del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Gli atleti si apprestano alla elettrizzante tripletta di Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme per una serie ravvicinate di gare senza soluzione di continuità. Tanti grandi campioni presenti, diverse assenze pesanti (su tutte i due leader delle classifiche generali, il norvegese Johannes Klaebo tra gli uomini e la svedese Charlotte Kalla tra le donne) e, per i ...

Tour de Ski 2018 - tutti i convocati e l’elenco dei partecipanti. Out Johannes Klaebo e Charlotte Kalla - Russia al completo - Pellegrino punta di diamante per l’Italia : Si avvicina ad ampi passi venerdì 29 dicembre, giorno che darà il via al Tour de Ski 2018 di sci di fondo (clicca qui per il programma completo). Sette tappe racchiuse in nove giorni, spalmate tra Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i convocati delle maggiori federazioni, con diverse assenze importanti (su tutte i due leader delle classifiche, Johannes Klaebo tra gli uomini, e Charlotte Kalla tra ...

Tour de Ski 2018 - gli azzurri ai raggi X. Federico Pellegrino guida la spedizione italiana : Saranno dieci, sei uomini e quattro donne, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski, classico appuntamento dello sci di fondo tra vecchio e nuovo anno solare, in programma da sabato 30 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018. Andiamo a scoprire tutti i nomi degli azzurri. Federico Pellegrino: classe 1990, punta di diamante della spedizione azzurra. Ha già annunciato il proprio ritiro dopo la sprint tedesca, per curare al meglio la condizione ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : programma - orari e tv delle 7 tappe. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci di fondo, come al solito, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, propone il Tour de Ski: sette gare spalmate su nove giorni di competizioni in tre diverse sedi di tappa: Lenzerheide (Svizzera), Oberstdorf (Germania) e Val di Fiemme (Italia). Si inizia in terra elvetica il 30 dicembre con le sprint a tecnica libera, per poi proseguire nell’ultimo giorno del 2017 con la 10 km femminile e la 15 km maschile individuali ...

Tour de Ski 2018 : i precedenti dell’Italia. In 11 edizioni solo quattro podi per gli azzurri : Il 30 dicembre partirà da Lenzerheide, in Svizzera, la dodicesima edizione del Tour de Ski, piccola gara a tappe inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle undici precedenti edizioni l’Italia ha raccolto appena quattro terzi posti, tra gli uomini con Giorgio Di Centa (2008) e tra le donne con Arianna Follis (2008 e 2010) e Marianna Longa (2011), senza mai riuscire a portare a casa neppure la Coppa Sprint. Le prime ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : momento chiave per l’Italia. Serve la svolta verso le Olimpiadi : Il Tour de Ski nell’anno olimpico può essere un trampolino di lancio o un boomerang dagli effetti devastanti, dipende da come lo si interpreta. Per chi ha affrontato a mille la prima parte di stagione, la gara a tappe di inizio gennaio può essere prima di tutto un bello spettacolo da godersi sul divano di casa, perché in questa fase vanno ricaricate le pile e non si possono spendere troppe energie, pena arrivare a febbraio senza benzina nel ...

Tour de Ski 2018 - il percorso e le tappe ai raggi X. 7 frazioni - si chiude in Val di Fiemme con il Cermis : Dopo la sosta natalizia la Coppa del Mondo di sci di fondo si prepara per il Tour de Ski 2018. Dal 30 dicembre al 7 gennaio è in programma un filotto di gare ravvicinate che consegneranno punti pesanti ai contendenti per la vittoria finale. Si parte il 30 dicembre con la tre-giorni elvetica di Lenzerheide che prevede l’esordio con le prove sprint maschili e femminili. L’ultimo giorno dell’anno, invece, si passa alle prove a ...

