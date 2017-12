Toscana Aeroporti - firmato decreto VIA per aeroporto Firenze : Toscana Aeroporti rende noto che è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del ...

Toscana Aeroporti di Marco Carrai ottiene l'ok per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze : È stato sottoscritto dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, di concerto con il ministro dei Beni e Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, il decreto di giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto del nuovo Master Plan 2014-2029 per l'aeroporto di Firenze.La firma, spiega Toscana Aeroporti, società presieduta da Marco Carrai, segue la conclusione positiva dei lavori della Commissione ...

Natale : Toscana Aeroporti accoglie i passeggeri a Pisa e Firenze con concerti musicali : In occasione delle festività natalizie, Toscana Aeroporti accoglie i propri passeggeri in arrivo presso i due Aeroporti di Firenze e di Pisa in una piacevole atmosfera natalizia. Ai passeggeri verrà innanzitutto regalato un “Christmas Welcome Kit” contenente sconti per mostre, concerti e spettacoli che si terranno nelle città di Firenze e Pisa fino al 22 aprile 2018. Le associazioni e i musei partner dell’iniziativa sono ...

Toscana Aeroporti - il 15 dicembre sciopero nazionale e locale : sciopero in vista nel settore aereo per il 15 dicembre prossimo. Toscana Aeroporti informa che per il giorno venerdì 15 dicembre 2017 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB,...

Allerta neve - scuole chiuse in Liguria e Toscana - caos negli aeroporti di Regno Unito e Germania : Le nevicate e il gelo sul versante settentrionale tirrenico stanno causando forti disagi alla viabilità, in molti comuni le scuole sono chiuse. Pesanti problemi anche in Gran Bretagna e Germania. ...

Toscana Aeroporti - British Airways annuncia due nuovi voli : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti e British Airways annunciano il lancio di due nuovi voli settimanali da Firenze per Manchester ed Edimburgo, operativi a partire dal 19 maggio prossimo già in vendita ...

Toscana Aeroporti - società non varia giudizio compatibilità : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti apprende 'con soddisfazione la fine dei lavori della commissione tecnica VIA che questa mattina ha emanato il parere integrativo per il progetto del nuovo master plan ...

Toscana Aeroporti : grandi vantaggi dal rinnovo delle infrastrutture ICT : (Teleborsa) - Toscana Aeroporti ha risposto recentemente alle proprie necessità di consolidare l'infrastruttura ICT dopo la fusione tra le società di gestione degli Aeroporti di Pisa e Firenze, ...

Toscana Aeroporti - VIA del 2003 riferita a iter mai completato e progetti mai realizzati : Con riferimento alle indiscrezioni comparse sugli organi di stampa in ordine al contenuto del decreto decisorio sul ricorso di cui all'oggetto proposto da AdF (oggi Toscana Aeroporti ) nell'anno 2004, ...

Toscana Aeroporti - il presidente Carrai su esternalizzazione : Nessun licenziamento : (Teleborsa) - Il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, ha ribadito che non c'è alcuna intenzione di eliminare 800 posti di lavoro per via dell'esternalizzazione dei servizi di assistenza a ...

Toscana Aeroporti - venerdì 27 ottobre 2017 voli a rischio : La Confederazione Unitaria di Base ( CUB ) ha proclamato per il giorno venerdì 27 ottobre 2017 uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il trasporto aereo. Toscana Aeroporti , ...