Judo : la campionessa olimpica Kaori Matsumoto torna in gara e punta a Tokyo 2020 : campionessa olimpica a Londra 2012 e medagliata di bronzo a Rio 2016, la giapponese Kaori Matsumoto ha deciso di tornare in gara dopo essersi presa una pausa di un anno e mezzo per maternità. La trentenne di Kanazawa, specialista della categoria 57 kg, è scivolata al 66mo posto nel ranking mondiale, ma è stata reintegrata senza esitazioni nella squadra nazionale nipponica: la sua intenzione è naturalmente quella di conquistare una terza medaglia ...

Beach volley. Obiettivo Tokyo 2020 per Ranghieri-Caminati : una coppia che può andare lontano : Cosa ci si può aspettare da una coppia che si ritrova due anni e mezzo dopo aver vinto il primo torneo del World Tour giocato assieme? Di tutto. E infatti Alex Ranghieri e Marco Caminati nella settimana di The Hague hanno fatto veramente di tutto, regalando emozioni e spettacolo, divertendosi e divertendo. La vittoria contro Vitor Felipe e Guto, i due brasiliani che sei mesi fa sbancarono Porec, una delle sedi dei tre Major Series della ...

Tokyo 2020 - le Olimpiadi del riconoscimento facciale : scansioni per 400mila partecipanti : Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici nipponici in procinto di annunciare l'uso della scansione del volto per identificare l'accesso alle aree...

Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni? : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

Lotta - il 2018 di Frank Chamizo. Decisione cruciale : in quale categoria di peso combattere verso le Olimpiadi di Tokyo 2020? : ... Chamizo non ha tradito le aspettative : sebbene questo cambiamento causi problemi a molti interpreti degli sport dai combattimento, l'italo-cubano ha saputo affrontarlo nel migliore dei modi, ...

Lotta - il 2018 di Frank Chamizo. Decisione cruciale : in quale categoria di peso combattere verso le Olimpiadi di Tokyo 2020? : Divenuto, sin dall’acquisizione della cittadinanza italiana, il leader assoluto della Lotta azzurra, Frank Chamizo Márquez, è oramai uno degli sportivi nazionali più vincenti tra tutte le discipline olimpiche. Anche nell’anno che volge al termine, il venticinquenne di origine cubana ha scritto nuove pagine di storia per la Lotta italiana, rimpinguando ulteriormente il suo già ricco palmarès. Il medagliato di bronzo di Rio 2016 della ...

Scherma - Arianna Errigo e la doppietta fioretto-sciabola a Tokyo 2020. Resta un sogno - non più un miraggio : Il 2017 è stato un anno molto importante per la carriera sportiva di Arianna Errigo. La delusione per il mancato oro olimpico a Rio è stata mitigata da una stagioni di trionfi sia a livello individuale che a squadre. Due ori europei, un oro ed un bronzo mondiale il bottino conquistato dalla monzese, ma sicuramente questa stagione verrà ricordata anche per l’inizio di una straordinaria impresa che l’azzurra ha intrapreso. Arianna non ...

Ginnastica - 2018 già decisivo per le Olimpiadi 2020! Ai Mondiali ci si gioca Tokyo - l’Italia punta al rilancio. Cambiano le regole : La marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già iniziata per la Ginnastica artistica. Il 2018, infatti, rappresenta l’inizio del cammino verso la rassegna a cinque cerchi e infatti durante la stagione che inizierà a breve si assegneranno i primi pass per i Giochi: saranno decisivi i Mondiali che si disputeranno a Doha nel mese di ottobre. La rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente per la prima volta nella storia, in Qatar torneranno ...

Taekwondo - Italia - non si scherza più. Obiettivo migliorare il ranking mondiale in vista delle qualificazioni a Tokyo 2020 : Un anno di scoperta e di crescita per lanciarsi verso la ribalta mondiale. Il 2018 dell’Italia del Taekwondo è stato fondamentale per il ricambio generazionale di un gruppo che ha già messo in mostra un potenziale importante. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo rappresentano due certezze per il presente e il futuro del team Italia, mentre Simone Alessio è esploso in maniera prorompente nel finale di stagione. Eppure manca ancora il ...

Hockey prato : la nazionale femminile punta ai Mondiali 2018 con vista su Tokyo 2020 : Un 2017 che, nonostante un piccolo svarione (la mancata qualificazione all’Europeo di Pool A), può ritenersi davvero soddisfacente per la nazionale femminile di Hockey su prato, che è riuscita a conquistare, tra mille difficoltà, la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, che si disputerà nell’estate 2018 in quel di Londra. L’obiettivo è comunque puntato verso la fine del quadriennio: nel 2020 ci sono le Olimpiadi di ...