Scherma - Arianna Errigo e la doppietta fioretto-sciabola a Tokyo 2020. Resta un sogno - non più un miraggio : Il 2017 è stato un anno molto importante per la carriera sportiva di Arianna Errigo. La delusione per il mancato oro olimpico a Rio è stata mitigata da una stagioni di trionfi sia a livello individuale che a squadre. Due ori europei, un oro ed un bronzo mondiale il bottino conquistato dalla monzese, ma sicuramente questa stagione verrà ricordata anche per l’inizio di una straordinaria impresa che l’azzurra ha intrapreso. Arianna non ...

Tokyo 2020 - le Olimpiadi del riconoscimento facciale : scansioni per 400mila partecipanti : Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici nipponici in procinto di annunciare l'uso della scansione del volto per identificare l'accesso alle aree...

Ginnastica - 2018 già decisivo per le Olimpiadi 2020! Ai Mondiali ci si gioca Tokyo - l’Italia punta al rilancio. Cambiano le regole : La marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già iniziata per la Ginnastica artistica. Il 2018, infatti, rappresenta l’inizio del cammino verso la rassegna a cinque cerchi e infatti durante la stagione che inizierà a breve si assegneranno i primi pass per i Giochi: saranno decisivi i Mondiali che si disputeranno a Doha nel mese di ottobre. La rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente per la prima volta nella storia, in Qatar torneranno ...

Taekwondo - Italia - non si scherza più. Obiettivo migliorare il ranking mondiale in vista delle qualificazioni a Tokyo 2020 : Un anno di scoperta e di crescita per lanciarsi verso la ribalta mondiale. Il 2018 dell’Italia del Taekwondo è stato fondamentale per il ricambio generazionale di un gruppo che ha già messo in mostra un potenziale importante. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo rappresentano due certezze per il presente e il futuro del team Italia, mentre Simone Alessio è esploso in maniera prorompente nel finale di stagione. Eppure manca ancora il ...

Hockey prato : la nazionale femminile punta ai Mondiali 2018 con vista su Tokyo 2020 : Un 2017 che, nonostante un piccolo svarione (la mancata qualificazione all’Europeo di Pool A), può ritenersi davvero soddisfacente per la nazionale femminile di Hockey su prato, che è riuscita a conquistare, tra mille difficoltà, la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, che si disputerà nell’estate 2018 in quel di Londra. L’obiettivo è comunque puntato verso la fine del quadriennio: nel 2020 ci sono le Olimpiadi di ...

Nuoto - gli Europei nel mirino dell’Italia nel 2018. Tra veterani e volti nuovi - l’obiettivo sarà vincere medaglie e gettare le basi per Tokyo 2020 : Il 2017 è agli sgoccioli ed è giusto proiettarsi a quel che accadrà nel 2018. Per il Nuoto, gli Europei nella vasca lunga di Glasgow sono l’evento più atteso, programmati nei primi giorni di agosto 2018. La Nazionale italiana è reduce da un 2017 da incorniciare coi Mondiali di Budapest conclusi con 3 ori e 3 bronzi e gli Europei, nella piscina da 25 metri, di Copenhagen con 5 ori 7 argenti e 5 bronzi. Un computo estremamente positivo per ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Andrò a Tokyo 2020 senza pensare al risultato. Basta 200 sl - solo per la staffetta” : Federica Pellegrini, intervistata da La Stampa, si racconta pensando a quel che è stato il 2017 ed a ciò che sarà il suo percorso in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quinta edizione a cui prenderà parte la campionessa di Spinea. “Il 2017 è stato molto bello. Nei 200 stile libero ho rivinto il Mondiale 6 anni dopo l’ultimo successo iridato in quella gara. Era un sogno, ma soltanto un matto avrebbe potuto pensare che avrei ...

Tuffi - Dallapè-Cagnotto : "Sarebbe un peccato non andare a Tokyo 2020" : Bologna, 23 dicembre 2017 - Non è più utopia pensare che la coppia di mamme Tania Cagnotto e Francesca Dallapè possa prendere parte allìOlimpiade di Tokyo 2020 , ricomponendo quel sincro che tante ...

Atletica - Daniele Meucci : “Il 2017 l’anno della rivincita. A Tokyo 2020? Voglio correre bene” : E’ un Daniele Meucci determinato quello che si proietta alla “We Run Rome“, corsa romana giunta alla settima edizione (programmata il prossimo 31 dicembre) nella quale l’ingegnere informatico italiano vuol fare bene. Una gara nella quale Meucci era giunto secondo nel 2015. “Avevo vinto nel 2012. Vado per fare bene – le prime parole dell’atleta nostrano al correre dello Sport – Vincere è sempre la ...

Surf - Olimpiadi Tokyo 2020 : definiti i criteri di qualificazione. Si attende ratifica del CIO : L’International Surfing Association e la World Surf League hanno diramato un primo accordo in merito ai criteri di qualificazione olimpica per l’edizione di Tokyo 2020. In seguito all’inserimento della disciplina tra gli sport olimpici, le due associazioni storicamente concorrenti sono riuscite a ricongiungersi con il chiaro obiettivo di massimizzare la vetrina offerta al Surf dalle Olimpiadi giapponesi. La speranza è che la ...

Il 2017 del judo italiano. Matteo Marconcini ed Edwige Gwend i migliori dell’anno - i giovani progrediscono verso Tokyo 2020 : Terminato l’anno judoistico internazionale con il World Masters di San Pietroburgo, peraltro privo di rappresentanti azzurri, è arrivato il momento di tracciare il bilancio del judo italiano in questo 2017. Il momento più alto è stato certamente raggiunto in occasione dei Campionati Mondiali di Budapest, quando Matteo Marconcini ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 81 kg, un risultato che ha rotto un lungo digiuno di ...

La Pellegrini parla di ritiro : Dopo Tokyo 2020 saluterò il nuoto : Federica Pellegrini ha vinto tanto nella sua lunga carriera e ora ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo del 2020. La 29enne veneta in esclusiva per Sportmediaset.it ha però già affermato che Dopo il 2020 si fermerà e dirà addio al nuoto: "Dopo Tokyo avrò 32 anni, non mi aspetto di andare a vincere una medaglia. Farò la mia 5a Olimpiade poi organizzerò una grande festa per salutare il nuoto. Con l'oro di Budapest ho raggiunto ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : quanti volti nuovi per l’Italia. C’è un futuro verso Tokyo 2020 e oltre : Non è stato solo l’Europeo dei grandi ritorni e della “generazione di mezzo”, quello che si è appena concluso alla Royal Arena di Copenhagen. La manifestazione danese ha portato alla luce anche alcuni giovani di grande prospettiva che nel giro di due anni potrebbero entrare stabilmente nel giro azzurro e togliersi anche qualche importante soddisfazione in vista di Tokyo 2020. LE CERTEZZE. Simona Quadarella ha completato il 2017 ...