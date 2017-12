Tirreno-Adriatico 2018 | quando si corre? Il calendario completo e le date Il programma e

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Tirreno-Adriatico : presentazione a Loreto : Lo scorso anno la 'Corsa dei due mari' fu appannaggio del colombiano Nairo Quintana, ma soprattutto permise allo slovacco Peter Sagan, campione del mondo in carica, di 'fare la gamba' in vista della ...

Porti - firma accordo cooperazione per corridoio Adriatico-Tirreno : Pescara - Un accordo di cooperazione fra l’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale e quella del mare Adriatico centrale sarà firmato domani, 24 novembre, a Civitavecchia dai rispettivi presidenti, Francesco Maria di Majo e Rodolfo Giampieri. L’intesa sarà siglata alle 9 prima del convegno “The role of Mediterranean ports in the future of European transports corridors” (Il ruolo dei Porti del Mediterraneo ...