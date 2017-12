Tina Cipollari rivela | Gemma ci ha presi tutti in giro!

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - il consiglio di Tina Cipollari per il nuovo anno! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:51:00 GMT)

Uomini e donne - Tina Cipollari attacca Gemma : la Dama ora è nei guai? Video : Intervistata da 'Vero', settimanale italiano di gossip, Tina Cipollari ne ha approfittato per dire la sua su #Gemma Galgani. Ha così attaccato la sua rivale [Video] accusandola di aver soltanto preso in giro i cavalieri che le si sono presentati in questi lunghi mesi! E' stata un'intervista al vetriolo dalla quale sono emersi dei dettagli piccanti e curiosi. Intanto gira voce che l'esperienza della Dama Torinese a #Uomini e donne stia per ...

Tina Cipollari spiazza i fan - arriva l'ultimatum? : Tina Cipollari è uno tra i personaggi più amati e più contestati della televisione italiana. Il suo enorme successo avuto grazie al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, l'ha portata ad essere la donna che è adesso, un personaggio pubblico molto seguito. Tina Cipollari al centro del gossip Come tutti i fan sapranno, la donna è spesso al centro del gossip, innanzitutto per le sue scenate nel corso del programma di cui è ...

Ecco cos'ha regalato Tina Cipollari a Gemma Galgani per Natale Video : Il talk show di Maria De Filippi è terminato ed #Uomini e donne tornera' su Canale 5 a gennaio, dopo l'epifania. L'ultima puntata del 2017 è stata dedicata al trono over, ma soprattutto alla storia che vede coinvolti Anna Tedesco e Giorgio Manetti. I due ragazzi sembra che abbiano una relazione segreta ed a rivelarlo è stato l'opinionista Gianni Sperti, il quale ha controllato il cellulare della donna in diretta televisiva. La dama torinese, ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : "Ha preso in giro tutti. Per Natale le regalo un giovane gigolò" : ROMA - ?La cara Gemma peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi, Ma come le è saltato in mente di andare a riproporsi al "gabbiano" (Giorgio Manetti)? Sono rimasta...

Tina Cipollari / Uomini e Donne : ‘Gemma per Natale ti regalo un gigolo’ - la Galgani accetterà il dono? : Tina Cipollari: la burrosa opinionista di Uomini e Donne vuole fare un regalo alla dama più amata del trono over, ecco cosa vorrebbe regalare a Gemma Galgani.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:40:00 GMT)

GEMMA E GIORGIO/ Uomini e donne - per Tina Cipollari si amano ma per Maria De Filippi... : Sarà Tina Cipollari a chiudere la puntata di oggi del trono over di Uomini e donne sancendo l'unione, solo ideale, di GIORGIO Manetti e GEMMA Galgani che balleranno insieme ancora una volta(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:46:00 GMT)

Floriana Secondi fotografata con Kikò Nalli - marito di Tina Cipollari : Se confermato, questo potrebbe essere un grosso scoop nel mondo del gossip: Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è stata fotografata dal settimanale Nuovo insieme a Kikò Nalli, marito di Tina Cipollari. I due sono stati immortalati mentre passeggiano insieme, di notte, nella capitale. Sono vicini, ma non in maniera romantica, e sono usciti insieme da uno dei saloni del celebre hair stylist, dopo che ...

Uomini e Donne - nella crisi fra Tina Cipollari e Kikò Nalli spunta l'ex gieffina Floriana Secondi : ROMA ? Da tempo si parla di crisi fra Tina Cipollari, storia opinionista di ?Uomini e Donne? e il marito Kikò (al secolo Chicco) Nalli, hair stylist pronto a sbarcare...