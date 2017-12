The Originals | nuove anticipazioni sull' ultima stagione

La Fata Nera Jaime Murray in The Originals 5 : la dark lady di Once Upon a Time pronto a redimersi? : Da Fata Nera a vampiro il passo è breve e l'arrivo di Jaime Murray in The Originals 5 non lascia indifferenti i fan della serie spin off di The Vampire Diaries. La quinta e ultima stagione farà il suo debutto nei primi mesi del 2018, anche se ancora non abbiamo una data definitiva, e ripartirà proprio da dove siamo rimasti nel finale della quarta. I fratelli Mikaelson sono ormai divisi solo per proteggere Hope e la loro stessa famiglia ma ...

Candice Accola in The Originals 5 : foto e video del finale all’insegna dei Klaroline : Lei sorride, lo prende per mano e lo porta via. Candice Accola in The Originals 5 si mostra così in una serie di foto e video rubati dal set del gran finale di serie e di stagione. La bella Caroline Salvatore non sarà una serie regular in questa quinta e ultima stagione di The Originals ma quello che è certo è che la vedremo anche nel finale che è stato girato proprio in questi giorni. Anche per la serie sin off di The Vampire Diaries è ...

The Originals 4 : streghe e vampiri son tornati : The Originals 4 Gli appassionati di vampiri e tonalità a metà strada fra l’horror e il fantasy non potranno di certo perdersi la ghiotta occasione: la quarta stagione di The Originals, la serie tv spin-off di The Vampire Diaries, è pronta per salpare su Premium Action. L’appuntamento con il primo episodio è previsto per questa sera alle 21.15. The Originals 4: trama e cast Come annunciato dai produttori, la trama del nuovo ciclo di ...

The Originals - la quarta stagione su Premium Action : un salto avanti nel tempo per Klaus e la sua famiglia : ...