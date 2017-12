: RT @GabrieleCrudele: @Chopin_Hauer_ E probabilmente alcuni tra questi non hanno mai sentito un terremoto in tutta la loro vita. - Gnegnyna : RT @GabrieleCrudele: @Chopin_Hauer_ E probabilmente alcuni tra questi non hanno mai sentito un terremoto in tutta la loro vita. - Gazzettino : #terremoto, 10 scosse nella notte in Centro Italia: la più forte vicino ad #amatrice - mementovape : RT @VegaXVIII: 28 Dicembre 2017 - Terremoto nel centro Italia: Sciame sismico tra Amatrice e Arquata del Tronto. #terremoto - CarlaRi13 : @Redivivo_ @Chopin_Hauer_ Ma infatti i conti non mi tornavano...sono stata anche a pensare dove fosse stato il terremoto cinque anni fa... -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Le conseguenze dei terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, insieme con la scossa del 18 gennaio di quest'anno, sono state uno dei banchi di prova più duri per il governo in questa legislatura. E un 'osservato speciale' è stato, come lo è ancora, l'ufficio del commissario per la ricostruzione. Ruolo affidato nella fase iniziale a Vasco Errani, chiamato a misurarsi con l'emergenza più immediata e complicata nel delineare gli interventi, poi il compito - più di prospettiva - è passato alla commissaria Paola De Micheli, che nei primi tre mesi del mandato ha individuato una serie di misure per la ricostruzione, sia pubblica che privata. Un miliardo di euro per la ricostruzione pubblica Per quella pubblica è stato stanziato oltre 1 miliardo di euro, per ricostruire e riparare ...