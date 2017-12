Terremoto centro Italia | sciame sismico tra Amatrice e Arquata del Tronto

Terremoto - 10 scosse nella notte in Centro Italia : la più forte vicino ad Amatrice : Sequenza sismica nella notte nel Centro Italia. Circa 10 le scosse di Terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epiCentro a 9 km da Amatrice (Rieti) e due di magnitudo 2.

Terremoto - 10 scosse nella notte in Centro Italia : la più forte vicino ad Amatrice : Sequenza sismica nella notte nel Centro Italia. Circa 10 le scosse di Terremoto registrate dalla mezzanotte, tra cui una di magnitudo 2.7 con epiCentro a 9 km da Amatrice (Rieti) e due di magnitudo 2.

Terremoto : scosse nella notte in Centro Italia - la più forte tra Amatrice e Montereale : scosse di Terremoto nella notte in Centro Italia tra le province dell’Aquila e di Ascoli Piceno, ad Arquata del Tronto. Tra i 5 eventi di magnitudo superiore a 2, la più forte, magnitudo 2.7, è stata registrata dall’Ingv nell’Aquilano, a 3 km nordest da Montereale e 9 chilometri da Amatrice, ad una profondità di 10 chilometri. L'articolo Terremoto: scosse nella notte in Centro Italia, la più forte tra Amatrice e Montereale ...

Terremoto - scossa nello Stretto : epicentro al largo di Taormina [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Lieve Terremoto in provincia di Brescia Epicentro a Cellatica - scossa alle 17.48 : Una scossa breve, ma piuttosto intensa, che molti cittadini hanno percepito. Lieve terremoto a Cellatica, in provincia di Brescia, a pochi chilometri di distanza dalla provincia di Bergamo.

Norcia - nuova scossa di Terremoto : magnitudo 3 - 3 Epicentro a 9 chilometri dalla città : Norcia scossa di terremoto di magnitudo 3,3 alle 12.45. Epicentro a Norcia, 8 chilometri a sud est della città di San Benedetto. Il sisma ha avuto una profondità di 9 chilometri e 300 metri e una ...

Terremoto - scossa a Norcia : torna la paura nel Centro Italia : Poco fa una scossa di Terremoto è stata avvertita a Norcia . Nel giorno di Santo Stefano torna la paura nel Centro Italia. #Terremoto Tweets Il sisma di magnitudo 3.3, rilevato dall'INGV, ha avuto ...

Terremoto - scossa a Norcia : torna la paura nel Centro Italia : Poco fa una scossa di Terremoto è stata avvertita a Norcia . Nel giorno di Santo Stefano torna la paura nel Centro Italia. #Terremoto Tweets Il sisma di magnitudo 3.3, rilevato dall'INGV, ha avuto ...

Terremoto centro Italia : al via la campagna “Adottaunclementino” per Amatrice : L’iniziativa “Adottaunclementino”, lanciata dall’imprenditore agrumicolo Aldo Salatino, si trasforma in “Adotta per Amatrice” a favore delle popolazioni colpite dal sisma. “Con un contributo di 50 euro saranno inviati 40 chili di clementine a due famiglie della cittadina laziale terremotata. L’idea e le prime 20 adozioni per un contributo gia’ versato di 500 euro e’ della signora ...

Centro Italia - secondo Natale dopo il Terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Terremoto centro Italia : “Le prime casette sono il più bel regalo di Natale” : “Questo secondo Natale da terremotati ci ha portato un po’ di speranza, la gente pian piano sta tornando perché sono state allestite le prime casette ed è un segnale importante per la nostra comunità. Il più bel regalo sotto l’albero”. Lo afferma, in una nota, la portavoce degli sfollati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera che ringrazia i sindaci per la loro determinazione “e vicinanza alla ...

Terremoto : oggi il taglio del nastro del mini centro commerciale a Caldarola : Inaugurato oggi il mini centro commerciale costruito a Caldarola per ospitare le attività economiche le cui sedi sono rimaste danneggiate a a causa del Terremoto dell’ottobre 2016. Le strutture prefabbricate ospiteranno in totale 9 attività commerciali e due studi professionali. Secondo il sindaco Luca Maria Giuseppetti si tratta di “uno dei tanti tasselli che fanno sperare in una ripresa completa della vita cittadina pre-sisma; ...

Terremoto centro Italia - Borrelli : entro i primi di febbraio verrà consegnato il 90% delle casette : Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi pomeriggio Norcia per la consegna di 44 casette. Durante la cerimonia ha dichiarato: “Quello che ci apprestiamo a vivere e’ un Natale piu’ confortevole per i cittadini delle zone terremotate, per la fine di gennaio, inizi di febbraio, contiamo di consegnare il 90% delle Sae“. “In Umbria completeremo la fase emergenziale legata ...

Terremoto centro Italia : il M5S dona un’auto medica a Norcia - Cascia e Preci : Il M5S ha donato un mezzo per usi sanitari alle comunità di Norcia, Cascia e Preci, colpite dal Terremoto in Centro Italia lo scorso anno. Le chiavi dell’auto medica sono state consegnate dal candidato premier e vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, al direttore generale dell’Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini. Il fuoristrada, costato oltre 30 mila euro, e’ stato acquistato grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri ...