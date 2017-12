Tennis | Federer protagonista più atteso alla Hopman Cup 2018

Tennis - Ranking ATP 2017 – La classifica di fine anno : Nadal numero 1 davanti a Federer - Fognini migliore italiano : Ultima classifica pubblicata dalla ATP per questo 2017 che volge al termine. La settimana che chiude l’anno, infatti, ufficializza il Ranking internazionale che conoscevamo da un mese abbondante cioè da quando si è disputato il Master di Londra che ha posto fine alle competizioni. Al numero 1 si conferma naturalmente Rafael Nadal che chiude k’anno con 1040 punti di vantaggio su Roger Federer (19 settimane consecutive al vertice per ...

Tennis - Roger Federer : “Non sapevo se sarei tornato competitivo. Nei momenti difficili ho giocato al 100%” : Quando il soggetto di un spot pubblicitario o di un articolo è Roger Federer, il successo è garantito. E’ un po’ quello che sta accadendo con il messaggio promozionale, della durata di un minuto, per Rolex in cui Federer ha commentato con parole sincere i successi di un 2017 incredibile dopo il problema al ginocchio della stagione precedente che lo aveva costretto a chiudere anzitempo l’attività agonistica. Un’annata ...

Tennis : Nadal - un calendario 'alla Federer' per il 2018 : ... anche su consiglio del suo nuovo staff composto da Carlos Moya e Francis Roig: i troppi cambi di superficie, infatti, solleciterebbero troppo le articolazioni del numero 1 del mondo. Il possibile ...

Tennis - re Roger Federer riparte da Fabbiano : Fisico tirato a lucido e una gran voglia di fermare il tempo nonostante l'anagrafe reciti 36 anni compiuti lo scorso agosto. Federer si allena nel suo buen retiro, la calda Dubai, per abituarsi alle ...

Tennis : Federer - au revoir Roland Garros? 'Le mie priorità sono altre' : Come riportato da 'Forbes', Federer è con 64 milioni di dollari il quarto sportivo più ricco del mondo dopo Cristiano Ronaldo, LeBron James e Leo Messi, il primo se si considerano solo i proventi che ...

Tennis - Federer non lascia 'Voglio giocare ancora'. Errani in semifinale a Dubai : Federer: 'IN CAMPO SOLO SE AL 100%' - Intervistato da 'SFR Sport', Roger Federer ribadisce di voler 'continuare a giocare ancora a lungo, con un po' di fortuna qualche anno, di sicuro però non altri ...

Tennis : da Federer a Djokovic - i big riprendono gli allenamenti. E le stranezze non mancano... : Dopo un 2017 spettacolare, con sette tornei vinti tra cui due Slam (Australian Open e Wimbledon), Roger Federer ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione, in cui tenterà di ...

Tennis : 38 italiani fra i primi 100 e le 791 settimane di Federer : 15 - i Tennisti entrati quest'anno per la prima volta nella top 100 di fine anno: il migliore è il serbo Filip Krajinovic, numero 34 del mondo. 3 - i teenagers tra i top 100 di fine anno: Denis ...

Tennis - è già Fedal 2018 : Federer vuole il bis a Melbourne. Rafa : 'Non inseguo i 19 Slam di Roger' : Il quotidiano spagnolo ha così interrogato il numero 1 del mondo in vista della prossima stagione, in cui l'obiettivo resta il solito degli ultimi anni, ovvero battere Roger Federer: "Guardo me ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : impresa di David Goffin! Sconfitto in tre set Roger Federer : Non poteva scegliere occasione migliore David Goffin per vincere la prima partita della carriera contro Roger Federer. Il belga si qualifica per la finale delle ATP Finals 2017 dopo aver Sconfitto lo svizzero in rimonta in tre set per 2-6 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Incredibile davvero la vittoria del numero otto del mondo, che è alla sua prima apparizione al Master. Si chiude, invece, la stagione di Federer, che ...

Atp Finals 2017 / Diretta Federer Goffin streaming video e tv : l'albo d'oro (Tennis semifinali) : Diretta Atp Finals 2017 info streaming video e tv, orario delle semifinali del torneo di tennis, oggi sabato 18 novembre: Federer Goffin, poi Dimitrov Sock a Londra(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 13:50:00 GMT)

Tennis - Atp Finals Londra 2017 : Roger Federer e tre “esordienti”. Il giorno delle semifinali : Il giorno delle semifinali alle ATP Finals 2017 di Londra. Un Master che è sicuramente quello degli “esordienti”, visto che tre semifinalisti sono alla prima loro volta nel torneo e sono stati subito capaci di raggiungere il penultimo atto della competizione. Se da una parte ci sono i nuovi, resta comunque sempre a fare da collante con il passato l’eterno Roger Federer. Lo svizzero va a caccia del suo settimo titolo alle ATP ...

Tennis : per Agassi non è Federer il migliore di sempre : Un tempo sono stati rivali in campo. L'ultimo grande incontro che si ricordi fra i due risale al 2005, agli US Open, in cui #Agassi, dopo un miracoloso cammino nel tabellone che lo fece volare in finale per l'ultima volta in carriera, perse in quattro set, imbottito di antidolorifici per via dei dolori cronici alla schiena. Ora, trascorsi ormai più di dieci anni da quel giorno, il Kid di Las Vegas è rientrato in pianta stabile all'interno del ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : Roger Federer in versione diesel. Rimonta e batte Marin Cilic al terzo set : Tre vittorie su tre incontri. Roger Federer chiude imbattuto il round robin delle ATP Finals di Londra, volando in semifinale. Nell’ultimo match della prima fase, lo svizzero, già certo del passaggio del turno e del primo posto nel girone Becker, ha battuto al terzo set Marin Cilic con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1. Una versione “diesel” di Federer, tanto spento e poco convincente nella prima parte, quanto cinico nella ...