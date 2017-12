Teheran | niente più arresto per le donne che violano le regole dellabito

Niente più carcere per chi osa sfidare il velo a Teheran : Non rischieranno più di essere arrestare e sbattute in cella e nemmeno di essere denunciate per non avere osservato le norme sull'abbigliamento imposte dalla rivoluzione islamica del 1979. In Iran arriva un passo avanti per le donne, copn il generale Hossein Rahimi, capo della polizia di Teheran, che in parole riportate dal quotidiano Sharq spiega che chi non segue alla lettera i dettami non verrà più perseguito.Non cambiano le richieste ...