Tassi sui Bot al minimo storico Nel 2018 aste per 387 miliardi

USA - la Fed alza i Tassi sui Fed funds di 25 punti base all'1 - 25-1 - 50% : (Teleborsa) - Come ampiamente atteso, il Federal Open Market Committee (FOMC), il Comitato di politica monetaria della Federal Reserve, ha alzato il target sui federal funds di 25 punti base ...

Tassi europei esplosi senza ragione apparente - mistero sui mercati : Sembra che i mercati, anche approfittando del buon momento dell'economia nell'Eurozona, stiano scommettendo su un apprezzamento della moneta unica ed è possibile che qualche banca o un gruppo di ...

Banche - prestiti ancora in crescita con Tassi fermi sui minimi storici : (Teleborsa) - Trend ancora in crescita a ottobre per i prestiti a famiglie ed imprese. Secondo gli ultimi dati mensili dell'ABI - Associazione bancaria italiana, i prestiti sono aumentati su base ...

Draghi : forward guidance sui Tassi è stata esperienza positiva : 'Non si vede perché dovremmo scartare uno strumento efficace', ha aggiunto, ricordando come la forward guidance sia stata introdotta nel luglio del 2013 per difendere l'economia dell'eurozona dalle ...

L'ultimo favore alle banche : sì ai Tassi di usura sui mutui : Rieccoci risparmiatori. Pensavate di averle viste tutte? Che dopo la beffa subita a causa del Monte dei Paschi o delle popolari venete, dopo il bail in e i nuovi rincari voluti dall' Europa sulle ...