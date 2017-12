: Strada, premio o museo: il nome di Marchesi vivrà - Ale_De_Chirico : Strada, premio o museo: il nome di Marchesi vivrà - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: "Un ricordo del passato. Un misterioso legame. Un segreto per ritrovare la strada di casa" Su @RaiTre? la magia di #Hu… - conci66aa : RT @RadiocorriereTv: "Un ricordo del passato. Un misterioso legame. Un segreto per ritrovare la strada di casa" Su @RaiTre? la magia di #Hu… - stefymas2 : RT @RadiocorriereTv: "Un ricordo del passato. Un misterioso legame. Un segreto per ritrovare la strada di casa" Su @RaiTre? la magia di #Hu… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio le esequie funebri di Gualtiero, lo chef che, con una sorta di sana ironia che faceva parte anche del suo genio, ci ha lasciati a cenoni natalizi in corso.riposerà nella tomba di famiglia con la moglie Antonietta, scomparsa sei mesi fa, nel cimitero di San Zenone Po. Lo specifica la fondazione Gualtieroche saluta «il Maestro, e l'uomo di cultura. Uno spirito libero, arguto e coraggioso».La camera ardente sarà aperta oggi al teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro 2, dalle 10 alle 20, e domani dalle 9 alle 10. Alle 10.45 sarà presente il sindaco Giuseppe Sala. «Salutiamo con profonda commozione il padre della cucina italiana» ha detto Sala. «Milano dedichi unao un luogo pubblico a Gualtiero, segno di ...