Spazzaneve esce fuori strada | traffico bloccato sulla Tiburtina Valeria

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 dicembre 2017) L'Aquila - L' Anas comunica chestatale 5 “” ilè provvisoriamentein entrambe le direzioni in località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, per consentire le operazioni di recupero di un mezzoche è uscito didurante le operazioni di sgombero neve che sono in corso lungo la statale. Il conducente fortunatamente è illeso. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione delin tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto ...