Spalle al campo | occhi fissi a terra | quando l' Inter crolla | Spalletti dove va?

Pordenone - Colucci svela : “i miei calciatori in lacrime - Spalletti ha mandato in campo 250 milioni di euro - io invece….” : “C’erano tanti dei miei che piangevano, ho detto ai ragazzi di alzare la testa e tornare al mondo che ci appartiene. Il bello di questa professione – ne parlo da pseudo allenatore e da ex giocatore – e’ che si vive anche di soddisfazione, il bello di aver messo in difficolta’ una squadra come l’Inter con grande umilta’”. Leonardo Colucci, intervenuto oggi a “Tutti convocati” su ...