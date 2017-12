Sono stato ai Mondiali di freccette e ho capito perché gli inglesi amano trascorrere così

"Quest'anno Sono stato buono?"/ Ecco come fare a scoprirlo : Fine anno, tempo di bilanci: come si fa a capire se ci si è comportati bene e se si è buoni? Negli USA alcuni esperti di psicologia sociale, etica e religione fanno luce sull'annosa domanda(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:01:00 GMT)

Arturo accoltellato in strada - il 15enne davanti al giudice : 'Non Sono stato io - ero a casa con mamma' : Si è svolto stamane davanti al gip del tribunale dei minori l'interrogatorio di garanzia del 15enne fermato il 24 dicembre con l'accusa di far parte del commando che ha ferito gravemente a coltellate ...

Antonino Cannavacciuolo : "Gualtiero Marchesi era il Maradone degli chef. Vi racconto quella volta che Sono stato io a preparargli un menù" : È un ricordo commesso quello che Antonino Cannavacciuolo dedica a Gualtiero Marchesi, il padre della cucina italiana scomparso il 26 dicembre. "È l'unico chef che mi ha fatto commuovere quando l'ho visto. Per me Gualtiero Marchesi è il Maradona degli chef", ha dichiarato Cannavacciuolo in un'intervista a RadioCapital.Titolare del ristorante 'Il Marchesino', Marchesi ha rivoluzionato il modo di cucinare. Ha unito l'arte alla ...

Io Sono forte - ce la farò - le parole del 14enne di Parete prima dopo essere stato colpito dal proiettile : "Quando era a terra sul marciapiedi davanti al bar Centrale, col sangue che gli colava dalla testa, mi stringeva la mano e mi diceva: 'Non ti devi preoccupare per me. Io sono forte, sono forte, stai tranquillo, non mi succederà niente'. È Pietro, il cugino del 14enne colpito alla testa da un proietttile vagante a Parete, a raccontare i tragici momenti prima dell'arrivo dell'ambulanza. Come riporta Repubblica, Pietro ...

Sergio Sylvestre rivela : Sono stato vittima di un abuso : Sergio Sylvestre si è raccontato nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 23 dicembre.Il cantante, vincitore di Amici 15, ha confessato di provare ancora oggi dolore per la morte improvvisa del padre avvenuta sette mesi fa. Visibilmente commosso Sergio Sylvestre ha spiegato che questo sarà il primo Natale che passa senza di lui: "È il primo Natale senza mio padre, sarà dura. Lui ci ha dato tanto amore ma bisogna andare avanti. ...

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : “Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta” : Carles Puigdemont, leader separatista catalano ed ex governatore della Catalogna, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare in Spagna in tempo per la seduta inaugurale del nuovo Parlamento catalano, prevista entro il 23 gennaio. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a Reuters, affermando...

Anna Mazzamauro/ Enrico Brignano respinge le accuse : "A breve un'altra prova che non Sono stato io" : Anna Mazzamauro: Enrico Brignano, additato dai social come l'attore che ha picchiato la collega sul set di "Poveri ma ricchi" respinge le accuse e annuncia una svolta.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 04:39:00 GMT)

C’è stato un incendio nello zoo di Londra : sei persone Sono ferite e un animale è morto : Lo zoo di Londra è stato chiuso a causa di un incendio che si è sviluppato questa mattina poco dopo le sei: alcune persone dello staff sono state ferite, un oritteropo (l’animale in foto) ospite dello zoo è morto e quattro suricati The post C’è stato un incendio nello zoo di Londra: sei persone sono ferite e un animale è morto appeared first on Il Post.