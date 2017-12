SONIA BRUGANELLI La moglie di Bonolis racconta l' amore per la famiglia e la figlia Silvia

SONIA BRUGANELLI / La moglie di Bonolis nella bufera (di nuovo) : quando l'invidia batte la giustizia sociale : Pioggia di critiche per SONIA BRUGANELLI : la moglie di Paolo Bonolis , in vacanza in Kenya con la famiglia, mostra uno scatto della figlia in jet privato ma il web non apprezza!(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:31:00 GMT)

SONIA BRUGANELLI - la moglie di Bonolis posta la foto della figlia sul jet privato. E’ polemica : “Che miseria questa immagine” : Sonia Bruganelli ci ricasca. Non è la prima volta che la compagna di Paolo Bonolis attira le ire dei commentatori social e anche stavolta a far arrabbiare i fan della coppia e la presunta (secondo i fan) “ostentazione della ricchezza”. Sonia ha infatti postato una foto scattata alla figlia sul jet privato noleggiato con la famiglia per andare in Kenya. “Che miseria questa foto”, scrive qualcuno. “Andate in Kenya a ...