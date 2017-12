Soluzione problemi fotocamera su Asus ZenFone 3 nell’aggiornamento 81? Update per la

Problemi di spazio in cucina? La Soluzione è la cucina ad angolo : L’idea di arredare casa, che sia propria o oppure in affitto, secondo i propri gusti e seguendo le ultime tendenze oppure risultando estremamente stravaganti è uno dei desideri ancora più in voga tra gli italiani. La casa, vista come rifugio, è…Continua a leggere →

Persistenti problemi di notifiche per Huawei P9 Lite con aggiornamento B393 : la Soluzione : Anche il mese di dicembre è stato caratterizzato da un nuovo aggiornamento per Huawei P9 Lite, visto che solo negli ultimi giorni parte degli utenti in possesso del popolare smartphone Android hanno toccato con mano la patch B393. Al dì là delle soLite questioni riguardanti la durata della batteria, con feedback al momento discordanti sul tema, è importante prendere in esame anche un altro grande classico intramontabile per questo smartphone. Mi ...

Soluzione problemi batteria Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con Google Play Services aggiornati - la conferma : Se sul Samsung Galaxy S7 e S7 Edge qualcuno de nostri lettori continua ad avere problemi di batteria, ecco qui proposta una Soluzione a portata di mano e a disposizione di tutti. Nella ricerca di una maggiore ottimizzazione dei consumi sui due top di gamma, già la settimana scorsa abbiamo avuto modo di segnalarvi come i Google Play Services abbiano un ruolo cruciale e ora possiamo fornirvi dei dati che confermano, appunto, questa visione ...

Soluzione finale ai problemi Asus ZenFone 2 con aggiornamento Facebook : link al download : Tra i non pochi problemi riscontrati in queste settimane con l'Asus ZenFone 2 abbiamo registrato anche i continui crash del device e dell'app stessa al momento dell'utilizzo di Facebook per Android. Considerando l'enorme diffusione di questo programmino, è facile immaginare il disagio avvertito da buona parte del pubblico che in questi due anni abbondanti ha deciso di puntare su uno smartphone che, a sorpresa, ha fatto registrare una mole di ...

Tutti i problemi di iOS 11.2 : flop percentuale batteria e FaceID (Soluzione) su iPhone X - 8 - 7 - SE - 6S - 6 e 5S : Non sembra aver giovato per niente l'aggiornamento iOS 11.2 su iPhone X, 8, 7, SE, 6S, 6 e 5S ma vecchi e nuovi problemi stanno interessando i melafonini (naturalmente parlo della batteria ma pure di un errore non di poco conto relativo al FaceID. L'update a sorpresa lanciato sabato 2 dicembre potrebbe non essere stato testato a dovere, visto che in molti continuano a lamentare un non corretto funzionamento del loro device. La situazione ...

Problemi riavvio e spegnimento per Samsung Galaxy S7 post aggiornamento : ecco la Soluzione : Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto dei Samsung Galaxy S7 e dei Galaxy S7 Edge in riferimento ad alcuni Problemi dopo aver portato a termine il download di un nuovo aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria, ma nelle ultime settimane ha preso piede un nuovo trend che non va sottovalutato per nessun motivo al mondo. Secondo quanto trapelato in alcune community tematiche, infatti, non sarebbero così rari i ...

Persistono i problemi alla fotocamera del Samsung Galaxy S8 : possibile Soluzione in video : Da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza di problemi che hanno investito il Samsung Galaxy S8, almeno per quanto riguarda la fotocamera e la sua messa a fuoco. Esattamente come avvenuto anche con altri top di gamma, come nel caso del cosiddetto Huawei P10, fino ad arrivare a smartphone del 2016 come l'Asus ZenFone 3, dopo uno degli ultimi aggiornamenti software pare che questo bug sia diventato sempre più frequente. Del resto, ...

Soluzione problemi fotocamera Huawei P10 dall’aggiornamento B179 di novembre? Speranze minime : Chi possiede un Huawei P10 ma anche un P10 Plus con problemi alla fotocamera attende con ansia ogni aggiornamento software in distribuzione, con la speranza che questo porti con se una Soluzione all'errore di messa a fuoco della componente principale che oramai da tempo per molti non restituisce scatti degni di un vero top di gamma con sensori LEICA. In queste ore è giunta notizia del primo rilascio di un nuovo firmware, il B179 in Europa ma ...

Matematico russo annuncia la riSoluzione di due problemi di Hilbert - : Il primo problema è la risoluzione dell'ipotesi del continuo, cioè determinare se esistono insiemi la cui cardinalità è compresa tra quella dei numeri interi e quella dei numeri reali. Mentre il ...

Soluzione problemi batteria iPhone dopo iOS 11.1.2 dall’aggiornamento Youtube 12.45? Meno consumi con i video : I problemi alla batteria di iPhone 7, 6S, SE, 6, 5S sono tristemente noti nel post aggiornamento iOS 11 e release successive fino all'ultima disponibile iOS 11.1.2 lanciata da Apple. Tra le tante cause riconosciute per il corposo battery drain anche il consumo di app di terze parti, in primis Youtube che pure nelle scorse settimane è stata al centro dell'attenzione delle attività degli sviluppatori ma che oggi riprende ad aggiornarsi su ...

Con aggiornamento 75 per Asus ZenFone 3 ancora problemi fotocamera e bluetooth : Soluzione crash autofocus? : Purtroppo dobbiamo ammetterlo: l'aggiornamento dell'Asus ZenFone 3 14.2020.1711.75 di cui abbiamo parlato ieri per il relativo avvio della distribuzione non risolve i problemi alla fotocamera (in particolare all'autofocus) né per il bluetooth pure sperimentati da un numero di utenti considerevole. L'update non porta con se i miglioramenti sperati e purtroppo i bug noti restano tali, almeno per il momento. Nonostante gli ultimi firmware ...

Annunciato un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 : problemi SMS verso la Soluzione : Da un paio di settimane a questa parte quando si parla di Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus siamo soliti concentrarci su un aggiornamento ben preciso, vale a dire quello incentrato su Android Oreo. Il fatto stesso che siano in distribuzione già un paio di beta, infatti, induce chi ha deciso di acquistare il top di gamma 2017 a concentrarsi in modo esclusivo su quello che sarà il major upgrade in arrivo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. ...

Rugby - Test Match novembre 2017 : per l’Italia i problemi di sempre con l’Argentina. C’è una Soluzione? : Una partita giocata bene per tre quarti. Che si poteva vincere, ma che alla fine è stata persa. 60′ alla pari con una superpotenza mondiale, per poi crollare sul finale, prendendo un’imbarcata. Il 31-15 subito dalla nazionale italiana di Rugby a Firenze con l’Argentina nel secondo dei Test Match di novembre sembra essere una storia vista e rivista negli anni. Il Sei Nazioni ha abituato i tifosi azzurri a non esaltarsi a fine ...

UN POSTO AL SOLE / Elena trova una Soluzione a tutti i suoi problemi? (Anticipazioni) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 17 novembre: Elena ha perso il lavoro e si confronta con Andrea per trovare una soluzione ai nuovi problemi economici.(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 08:44:00 GMT)