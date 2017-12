SOLEIL SORGÈ Tra amore e futuro | Sono felice dal punto di vista lavorativo e

Gossip Uomini e Donne : SOLEIL Sorge evita Luca Onestini? - : ... pubblicando sul suo profilo social alcuni scatti che la ritraggono quando era ancora una bambina, in compagnia delle più famose principesse appartenenti al mondo delle favole. Dopo la fine della sua ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ SOLEIL SORGÈ ora è felice con Marco Cartasegna : Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia finalmente insieme? L'indiscrezione di 'Chi' non trova una conferma ma nemmeno una smentita, ecco le ultimissime.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:50:00 GMT)

Uomini e Donne SOLEIL Sorgé ingrassata : l’ammissione e la spiegazione dopo le critiche : Uomini e Donne Soleil Sorgé è ingrassata? L’ammissione e la spiegazione dopo le critiche Finite o quasi le critiche per l’affaire sentimentale finito male con Luca Onestini, Soleil Sorgé, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna nel mirino di alcuni biasimi. E stavolta non per amore o fidanzati, ma per il suo peso forma. Guardando […] L'articolo Uomini e Donne Soleil Sorgé ingrassata: l’ammissione e la spiegazione dopo ...

Ivana Mrazova contro SOLEIL Sorgè : Ivana Mrazova, dopo l'esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, sembra sempre più complice con un altro ex coinquilino della casa: Luca Onestini. Recentemente Ivana ha lasciato il suo fidanzato ma, come ha precisato lei stessa, non l'ha fatto perchè ama un altro. La modella ha capito di non amare più il suo ragazzo e così ha deciso di porre fine alla relazione. Al momento non si hanno conferme ufficiali di una storia con Onestini. I due ...

Gossip - SOLEIL Sorge ancora contro Luca sui social : ha successo grazie a lei? Video : La storia d'amore tra #Luca onestini e #Soleil Sorge è finita nel peggiore dei modi: dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e donne nel maggio scorso, i due si sono detti addio durante la partecipazione di lui al Grande Fratello VIP. Il fatto che i due ex non abbiano avuto la possibilita' di confrontarsi prima di chiudere il loro breve rapporto ha innescato una serie di frecciatine che continuano a mandarsi a distanza o dalla tv o dai ...

Ivana Mrazova difende Ignazio Moser e attacca SOLEIL Sorge : Ivana Mrazova difende Moser, i due scherzavano sempre Si torna a parlare ancora una volta di Ivana Mrazova. La modella dopo la fine del Grande Fratello Vip ha lasciato il fidanzato. In molti hanno pensato che la sua decisione sia dipesa dall’intesa nata con Luca Onestini nella casa più spiata d’Italia. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it lei stessa […] L'articolo Ivana Mrazova difende Ignazio Moser e attacca Soleil ...

Grande Fratello Vip - SOLEIL SORGÈ attacca Luca Onestini : ‘In tv per parlare di me’ : Sin dai tempi di Uomini e donne abbiamo imparato a conoscere Soleil Sorgè come una ragazza senza peli sulla lingua e che non ha paura di rispondere per le rime; così, dopo un periodo di stasi in seguito alla scoperta della sua relazione con Marco Cartasegna, l’ex corteggiatrice è tornata a esprimersi sul suo ex fidanzato Luca Onestini. E’ successo su Instagram, rispondendo a una fan che la invitava a difendersi dalle dichiarazioni ...

Luca Onestini / L'attacco di SOLEIL Sorge : "Invitato nei programmi per parlare principalmente di me" (Maurizio : Luca Onestini questa sera sarà nel parterre del Maurizio Costanzo Show per parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip 2 e dl suo legame con Raffaello Tonon...(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Ivanka Mrazova difende Ignazio ed attacca SOLEIL Sorgè : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo occupandoci di Ivanka Mrazova e di qualcosa di veramente interessante che la modella ceca ha detto ai microfoni del sito Fanpage.it. Ma vediamo insieme cosa è successo. Ivanka ed Ignazio Ieri Ivanka Mrazova ha sorpreso tutti i fans del Grande Fratello vip, con alcune dichiarazioni rilasciate durante una sua intervista al sito Fanpage.it. La ragazza infatti ha colto l'occasione per parlare nuovamente ...

Gf Vip - SOLEIL SORGÈ contro Luca Onestini : "Nei programmi per parlare di me" : Da quando è iniziata la sua storia con Marco Cartasegna, Soleil Sorgè ha cercato di tenere un basso profilo sui social, non rispondendo a battute seccate da parte degli utenti del web che riguardassero la sua ormai archiviata storia d'amore con Luca Onestini, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.prosegui la letturaGf Vip, Soleil Sorgè contro Luca Onestini: "Nei programmi per parlare di me" pubblicato su Gossipblog.it 14 dicembre 2017 ...

SOLEIL Sorge vs Luca Onestini / "Viene invitato in tv per parlare di me" : il nuovo attacco dell'ex fidanzata : Soleil Sorge contro Luca Onestini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna all'attacco e lancia la frecciatina: "invitato nei programmi solo per parlare di me"(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 18:50:00 GMT)

Gossip - SOLEIL Sorge ancora contro Luca sui social : ha successo grazie a lei? : La storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge è finita nel peggiore dei modi: dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e donne nel maggio scorso, i due si sono detti addio durante la partecipazione di lui al Grande Fratello VIP. Il fatto che i due ex non abbiano avuto la possibilità di confrontarsi prima di chiudere il loro breve rapporto ha innescato una serie di frecciatine che continuano a mandarsi a distanza o dalla tv o dai ...

Luca Onestini : "Fidanzato con Ivana Mrazova? Non ancora - aveva un ragazzo. SOLEIL Sorgé? Non la rivedrò. Pronto a reinnamorarmi" (video) : Luca Onestini, ospite nella puntata di Mattino Cinque (voto: 6) di martedì 12 dicembre su Canale 5, ha parlato anche della sua ex e dei possibili scenari futuri in amore.prosegui la letturaLuca Onestini: "Fidanzato con Ivana Mrazova? Non ancora, aveva un ragazzo. Soleil Sorgé? Non la rivedrò. Pronto a reinnamorarmi" (video) pubblicato su Realityshow 12 dicembre 2017 10:30.

Uomini e Donne - SOLEIL SORGÈ adirata contro il suo ex : il like sibillino : A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata di 'Verissimo', è trapelata online l'indiscrezione che vede Soleil Sorgè mettere un like al commento rilasciato per iscritto da un'utente secondo il quale l'ex-gieffino Luca Onestini avrebbe ad oggi parlato in negativo della sua ex perché interessato alla sola visibilità mediatica. Soleil e il like ambiguo: l'ira dell'ex-corteggiatrice di Luca Onestini Lo scorso sabato pomeriggio, in data 9 ...