Sofiya Melnyk | autopsia conferma | è lei | morta per strangolamento?

Il giallo sulla morte di Sofiya Melnyk : chi l’ha uccisa? : l’ha trovata un cacciatore la vigilia di Natale, sotto ai tornanti che da Romano D’Ezzelino, Vicenza, portano a Cima Grappa. Il cadavere di Sofiya Melnyk era riverso in un dirupo e coperto da un sacco di nylon più o meno a mezz’ora di macchina dalla sua casa di Cornuda, Treviso, da cui era scomparsa il 15 novembre e dove viveva col compagno Daniel Pascal Albanese, da sedici anni. Cinquant’anni lui, quarantatré lei. Daniel nato in Francia, ...

(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 12:09:00 GMT)