Smog Torino | a Gennaio un tavolo per valutare gli esiti del protocollo per il bacino

Smog : a Torino sospeso stop alle auto - l'aria migliora anche a Milano - : Nel capoluogo piemontese l'amministrazione comunale ha deciso di revocare il blocco della automobili previsto per il 29 dicembre. L'Arpa Lombardia dice che in tutta la regione la media di Pm10 è al di ...

Smog Torino : da domani sospeso il blocco dei diesel Euro 3 - 4 e 5 : A Torino potranno circolare nuovamente da domani le auto con motore diesel di classe Euro 3, Euro 4 ed Euro 5: secondo i dati di Arpa Piemonte, nei prossimi due giorni la quantità di micropolveri nell’aria di Torino non dovrebbe superare la soglia di 50 microgrammi al metro cubo. Fino al 29 dicembre è previsto il livello A, cioè livelli di PM10 sotto soglia d’attenzione. Sospese quindi le misure emergenziali volte a contenere ...

Smog - a Torino il Comune tira dritto : stop ai diesel Euro 5 anche domani nonostante la pioggia : Si avvicina il 31 dicembre, quando potrebbe scoccare il ventesimo giorno consecutivo di sforamenti: cioè blocco totale del traffico dal 2 gennaio

Smog Torino : torna oggi il blocco alle auto diesel Euro5 : torna oggi a Torino il blocco delle auto diesel fino i veicoli Euro 5: lo ha deciso ieri l’amministrazione comunale. Gli altri 22 comuni dell’hinterland hanno adottato il protocollo “padano” (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) che si ferma agli euro 4. La pioggia, che da questa mattina bagna il capoluogo, potrebbe determinare un calo degli inquinanti. L'articolo Smog Torino: torna oggi il blocco alle auto ...

Smog - livello rosso a Torino : scatta il blocco : A causa del perdurare della criticità dell'inquinamento atmosferico, da domani a Torino sarà attivo il livello rosso con il blocco alla circolazione esteso ai mezzi diesel euro5. Sospesa il 23 ...

