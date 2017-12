Smog | a rischio la salute di 2 milioni di cani e gatti

Smog - Arpa Lombardia : col maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...

Smog : dopo una breve esposizione aumenta il rischio di morte negli anziani : Secondo un nuovo studio condotto dal team di Joel D. Schwartz dell’Harvard Chan School of Public Health di Boston, pubblicato su ‘Jama’, anche un’esposizione a breve termine all’aria inquinata è associata ad un aumento del rischio di morte negli anziani. Il team ha studiato 22 milioni di “over 65” statunitensi assicurati con il programma Medicare, analizzando l’impatto della qualità dell’aria ...

Smog Torino : polveri sottili da 6 giorni oltre i limiti - a rischio i veicoli Euro 5 : Scattato a Torino il blocco del traffico fino ai veicoli diesel Euro 4 compresi: nel caso in cui la situazione meteo rimanga la stessa, è possibile nei prossimi giorni l’estensione anche agli Euro 5. Nel capoluogo piemontese la concentrazione di polveri sottili PM10 è superiore al limite consentito da 6 giorni. Le centraline di Arpa Piemonte ieri hanno registrato 86 microgrammi e almeno per i prossimi tre giorni è previsto che il valore ...

Lo Smog fa male alle ossa : aumenta il rischio fratture e osteoporosi : Una ricerca condotta presso la Columbia University’s Mailman School of Public Health, pubblicata su The Lancet Planetary Health, suggerisce che l‘inquinamento può indebolire le ossa, favorendo l’osteoporosi: lo studio ha infatti evidenziato che i ricoveri per frattura aumentano in caso di innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico. Secondo i ricercatori lo smog si associa a perdita di densità ossea (condizione ...

Torino e la maratona nello Smog. Gli esperti : «Rischioso correre in queste condizioni» : Nonostante i livelli di polveri sottili particolarmente alti in queste ultime settimane (e gli incendi che stanno devastando la Val di Susa) la maratona, domenica, si correrà. Pneumologi contrari: «Specie per i soggetti più deboli è un'attività a rischio»

Torino e la Maratona in mezzo allo Smog. Gli esperti : "Non si dovrebbe correre in queste condizioni - è rischioso" : Sono soggetti predisposti, e dovrebbero evitare di fare sport in queste condizioni". Prev Next Ma i danni sono immediati o possiamo immaginare anche problematiche nel lungo periodo? "Certo, è ...

Un decesso su sei verificatosi nel 2015 in tutto il mondo e' stato causato dall'inquinamento, soprattutto la contaminazione dell'aria, ma anche da quella dell'acqua e dei luoghi di lavoro. "Si stima che le malattie causate dall'inquinamento siano state responsabili di 9 milioni di morti premature nel 2015