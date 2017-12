Smog | a Milano migliora qualità dell' aria | Pm10 torna nei limiti

Smog Milano - Arpa : “Da oggi tempo favorevole per la dispersione di Pm10” : Il Servizio meteorologico regionale dell’Arpa (Agenzia per la protezione dell’ambiente in Lombardia) prevede per oggi e soprattutto domani una diminuzione delle concentrazioni di Pm10, grazie alla perturbazione di origine nordatlantica con pioggia e neve anche a quote collinari e, successivamente, da un rinforzo dei venti. Ieri e’ stato l’ottavo giorno consecutivo di superamento della media di 50 microgrammi per metro ...

Smog - superato il limite di PM10 : blocco delle auto diesel a Bergamo - Milano e Pavia : superato nei giorni scorsi il limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 a Milano: lo hanno rilevato le centraline Arpa. Il Comune di Milano, in base alle misure previste dall’accordo di programma del bacino padano, ha deciso quindi il blocco delle auto diesel fino agli Euro 4 compresi. Stessa situazione anche a Bergamo e Pavia. A Milano, secondo le misure stabilite, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle ...

Milano - Smog ai massimi livelli : da oggi scattano i blocchi alla circolazione : La concentrazione di Pm10 fuori dai limiti di 50 microgrammi per metro cubo da martedì 19 dicembre. Da Santo Stefano devono fermarsi i diesel: lo stop durerà finché i valori non rientreranno nelle soglie . Area C attiva dal 27

