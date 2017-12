Sicilia | Musumeci | dimissioni Figuccia? Nessuna crisi politica

Sicilia : Musumeci - stipendi Ars già dignitosi e non vanno aumentati : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Noi che rappresentiamo le istituzioni, dobbiamo avere grande senso di responsabilità. In un momento di grande difficoltà economica, credo che gli stipendi già dignitosi (dei funzionari dell'Ars ndr) non debbano essere aumentati". Lo ha detto Nello Musumeci parlando de

Sicilia : Musumeci - avviato rapporto di collaborazione con Gentiloni : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo avviato con il Governo Gentiloni un rapporto di reciproca collaborazione, da parte dei ministri abbiamo visto una grande apertura". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci incontrando la stampa per i tradizionali auguri di fine anno.

Regione Sicilia - Musumeci perde il primo assessore. Figuccia lascia in polemica con Miccichè : Pronti, via. Neanche il tempo di iniziare e la giunta regionale di Musumeci perde il primo pezzo: Vincenzo Figuccia si dimette da assessore regionale all’Energia, in polemica con Gianfranco Miccichè. “Oggi più che mai – dice – sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi ...

Sicilia - Figuccia lascia giunta Musumeci : 19.30 "Oggi più che mai sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi soffre, di chi vive una condizione di difficoltà economica e di chi è lontano dai palazzi dorati". Così Vincenzo Figuccia, assessore regionale all'Energia, annuncia le sue dimissioni,dopo le polemiche dei giorni scorsi ...

Sicilia : Musumeci - al di là di appartenenza politica ognuno lavori : Palermo, 16 dic. (AdnKronos) - "La drammaticità del momento, al di là dell'appartenenza politica, imporrà a ogni deputato di lavorare per portare risultati". Così Nello Musumeci, dopo l'elezione del Presidente Ars. "Altrimenti non è servito a niente pensare a una inversione di tendenza, questo lo de

Sicilia : M5s - Miccichè bocciato da maggioranza - Musumeci indichi alternativa : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - "Miccichè è stato chiaramente bocciato dalla maggioranza, nonostante l'inciucio con Sicilia Futura". Così il gruppo parlamentare del M5S all'Assemblea regionale Siciliana dopo la doppia fumata nera a Sala d'Ercole per l'elezione del presidente dell'Ars. "Il responso de

Musumeci : in 2 anni Regione Sicilia sulla strada della normalità : Palermo, 15 dic. (askanews) 'Fatemi abituare all'idea, sono sensazioni inimmaginabili. Quando sono entrato la prima volta in consiglio comunale nel mio paese, a Militello, avevo 20 anni, non avrei mai ...

Sicilia : Musumeci all'insediamento Ars - sono emozionato : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - "Certo che sono emozionato. sono sensazioni inimmaginabili..". Così il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al suo arrivo a Palazzo dei Normanni, prima della cerimonia di insediamento dell'Ars. "Quando sono entrato la prima volta al Consiglio comunale del

Sicilia : Musumeci - entro due anni porteremo isola su strada normalità : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - "entro due o tre anni porteremo la Sicilia sulla strada della normalità". Lo ha detto il neo Presidente della Regione Siciliana, arrivando a Palazzo dei Normanni per l'insediamento dell'Assemblea regionale Siciliana.

Sicilia : Musumeci - c'è tanto da fare per Comuni e Province : Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - "C’è tanto da lavorare per rimettere Comuni e Province nelle condizioni di tornare a essere il primo punto di riferimento sul territorio e di assicurare le risorse necessarie per i servizi essenziali, senza ritardi, interruzioni e incertezze. E la Regione deve tornare

Sicilia - primo atto dell’assessore di Musumeci : fa traslocare il dirigente per prendere la sua stanza con la terrazza : La sua stanza al quarto piano è poco luminosa. Quella al piano numero quattordici con la terrazza che guarda su tutta la città, invece, è perfetta. Peccato sia già occupata da un dirigente. Poco male, basta decidere di spostare il dipendente in questione e occupare il suo ufficio. Fa discutere il primo atto di Mariella Ippolito, nuovo assessore alla Famiglia della Regione Siciliana. A raccontare la vicenda è l’edizione palermitana di ...

Sicilia : associazione antimafia scrive a Musumeci - Sgarbi sia rimosso (2) : (AdnKronos) - Certe frasi, scrive il direttivo dell'associazione, "sono sempre gravi ma dette da un assessore della Regione Siciliana sono insopportabili e offendono la storia della lotta alla mafia. Sia Falcone che Nino Caponnetto sostenevano che la mafia ha più paura della cultura che della giusti

Sicilia : associazione antimafia scrive a Musumeci - Sgarbi sia rimosso : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - Le scuse ufficiali da parte del presidente della Regione Siciliana e la rimozione di Vittorio Sgarbi dalla carica di assessore ai Beni culturali. Le parole pronunciate da Sgarbi contro il pm Nino Di Matteo, durante la trasmissione Agorà, continuano a sollevare polemiche

Renzi in Sicilia - ieri a Marsala. Regione : nodo bilancio per Musumeci : Ma Renzi sa di essere Renzi? Cioè, è consapevole di essere il segretario nazionale di un partito che potrebbe tornare a governare il Paese? Che significa che non risponde alle domande di politica? Si ...