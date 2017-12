Legge elettorale - come si vota il 4 marzo con il Rosatellum : un’unica scheda - candidati in collegi e listini - soglia al 3% : Alle prossime elezioni si andrà a votare con la nuova Legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis. È un sistema misto maggioritario e proporzionale, che prevede 232 collegi uninominali per la Camera e 116 per il Senato, ciascuno dei quali avrà il proprio vincitore. A questi vanno aggiunti i collegi proporzionali – 63 per la Camera, 34 per il Senato – che eLeggeranno i restanti parlamentari. Diciotto, infine, i deputati e senatori ...