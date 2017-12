Sesso in auto con l’alunno 13enne | prof 44enne scoperta dal padre dell’adolescente

Incendiata auto asSessore Comune Cosenza : L'auto dell'assessore al Comune di Cosenza Francesco De Cicco è stata Incendiata la scorsa notte. La vettura di De Cicco, in carica da marzo con le deleghe ai quartieri, alle frazioni e alla ...

Autonomia Lombardia - asSessore Fava : 'Accordo col governo entro gennaio' : TORINO Autonomia della Lombardia, 'probabilmente entro gennaio l'Accordo con il governo Gentiloni': ad annunciarlo è Giovanni Fava, assessore lombardo delegato dal governatore Roberto Maroni a ...

In fiamme auto ex asSessore Catanzaro : Catanzaro, 16 DIC - Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha danneggiato nella notte l'auto dell'ex assessore comunale all'ambiente di Catanzaro, Giampaolo Mungo. La vettura, una ...

Sesso al volante a 110km all’ora (con dito medio). Immortalati da un automobilista sulla “strada della morte” : Nel Nord-Est dell’Argentina, nella provincia di Jujuy lungo la Strada Nazionale 9 nei pressi di Yala, un automobilista riprende col cellulare una scena insolita quanto pericolosa. In un’auto che corre lungo l’autostrada, una coppia fa Sesso al volante, a circa 110 km/h. Il video, inviato dall’autore al quotidiano locale Notior Jujuy, è stato acquisito dalle autorità. La strada che collega Buenos Aires al confine con la ...

Sesso in autostrada a oltre 100 Km/h : l'uomo si accorge di essere ripreso e reagisce così : Il filmato, diffuso in rete, ha indignato tutto il paese, e non solo, visto che in breve tempo ha fatto il giro di tutto il mondo. L'Argentina è uno dei paesi che registra il più alto tasso di ...

Sicilia : l'asSessora autonomista Ippolito nel 2013 era candidata con Ingroia : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - Dalla candidatura alla Camera dei deputati, nel 2013, con la 'Rivoluzione civile' di Antonio Ingroia nella circoscrizione Sicilia 1, movimento di estrema Sinistra, a un posto in Giunta nel nuovo esecutivo dell'ex missino Nello Musumeci. Lei è Mariella Ippolito, Preside

Sesso in auto - poi il panico : aggrediti e rapinati da un uomo incappucciato : Brutta avventura per due giovani, aggrediti da uno sconosciuto nel parcheggio dove si erano "rifugiati" per godere di un po' di intimità in auto lontano da occhi indiscreti. Tutto è accaduto a Palazzolo...