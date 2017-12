Serie A Sampdoria | tegola per Giampaolo | Zapata dà forfait?

Napoli Sampdoria 3-2 - Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Il Napoli mantiene la testa della classifica. Ma battere la Sampdoria è una vera impresa per gli azzurri che soffrono, lottano, trattengono la vittoria con i denti fino all'ultimo. L'articolo Napoli Sampdoria 3-2, Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Napoli-Sampdoria 3-2 - il tabellino : NAPOLI - Vittoria del Napoli sulla Sampdoria: 3-2 al San Paolo, tutte le reti nella prima frazione di gioco. Ramirez porta avanti i blucerchiati in avvio, poi il pari di Allan prima del nuovo sorpasso ...

Serie A - il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di ...

Video Goal Napoli-Sampdoria 3-2 : Highlights e Tabellino 18° Giornata Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Sampdoria 3-2: Cronaca e Video Goal Ramirez, Allan, Quagliarella, Insigne, Hamsik 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 Primo tempo che si apre con un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa: Caprari viene atterrato sui 30 metri, Gaston Ramirez si incarica della battuta e con un mancino formidabile sorprende Reina. Insigne&Co reagiscono subito, prima con Callejon e poi con Mertens ma a segnare è Allan al ...

Serie A : crisi Inter - Udinese “europea” - spettacolo tra Napoli e Sampdoria : 1/28 LaPresse/Massimo Paolone ...

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - le partite interessanti del pomeriggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

